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A101 markete gidenlere 250 TL bonus veriliyor! Vatandaşlar sabah saatlerinden sıraya girdi!

Son dönemde, market harcamalarının ev giderlerinde büyük bir yer tutması, vatandaşların zorluklar yaşamasına neden oluyor.

A101 markete gidenlere 250 TL bonus veriliyor! Vatandaşlar sabah saatlerinden sıraya girdi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Bu durumun farkında olan vatandaşlar, kredi kartı kullanarak bankaların sunduğu kampanyalara yöneliyorlar. Özellikle market harcamalarına özel olarak duyurulan kampanyalar, vatandaşların daha uygun koşullarda ihtiyaçlarını karşılamasını sağlıyor.

Garanti Bankası'nın Yeni Kampanyası: Avantajlarla Dolu!

Garanti BBVA tarafından sunulan yeni kampanya, vatandaşlara birçok avantaj sunuyor. Bu avantajlar sayesinde kişiler, büyük indirimler ve yüksek miktarlarda nakit kazanma şansına sahip oluyorlar. Kampanya kapsamında sunulan bu fırsatları öğrenmek isteyen vatandaşlar, nasıl katılım sağlayabileceklerini araştırmaya başlamış durumda.

A101'de Geçerli Avantajlar

Garanti BBVA ve A101 işbirliğiyle gerçekleştirilen yeni kampanya, müşterilere toplamda 550 TL kazanç sağlama imkânı sunuyor. Garanti BBVA mobil uygulaması üzerinden ilk defa müşteri olacak vatandaşlar için "A1012023" promosyon kodu kullanılarak A101'de geçerli 300 TL indirim ve harcamalara ek olarak 250 TL bonus kazanma fırsatı sunuluyor.

Bu kampanyadan yararlanabilmek için sadece tek bir şart aranıyor: Kişilerin görüntülü görüşme yoluyla mobil bankacılık üzerinden Garanti BBVA müşterisi olmaları. Kampanya, 31 Ağustos tarihine kadar müşteri olmayan herkese açık. Aynı zamanda yeni müşteriler, diğer birçok kampanyadan da faydalanabilirler. Daha fazla bilgi almak için Garanti BBVA'nın resmi web sitesi üzerinden "Kampanyalar" bölümüne göz atabilirsiniz.

Kampanya Detayları

  • Kampanya Tarihleri: 1-31 Ağustos 2023
  • Kampanyaya Katılım: Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden "Müşteri Olmak İstiyorum" adımını takip ederek "A1012023" promosyon kodunu girerek
  • İndirim Kodu: 300 TL indirim kodu, 300 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli
  • Bonus Kazanma: Bonus kredi kartı başvurusu ve onayı sonrası 500 TL'lik ilk harcamada 250 TL bonus kazanma fırsatı
  • İndirim Kodu Kullanımı: Kişiye özel üretilen indirim kodları, 15 Eylül 2023 saat 23:59'a kadar geçerli olacak
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