A101 markete 14-21 Eylül arasında gidenler bayram edecek! O ürünler 21,90 TL, 15,90 TL ve 19,90 TL'dan satılıyor

O ürünler 21,90 TL, 15,90 TL ve 19,90 TL'dan satılıyor! A101 markete 14-21 Eylül arasında gidenler bayram edecek- 14 Eylül'de başlayacak olan yeni kampanya ile birçok üründe indirimler ve avantajlı fiyatlar bulunuyor. İşte 14 Eylül A101 Aktüel Ürünler Kataloğu'nda yer alan bazı ürünler ve fiyatları:
Televizyonlar
- Toshiba 65" Ultra HD Smart TV - 17.499 TL
- Toshiba 58" Ultra HD Android TV - 12.999 TL
- Toshiba 50" Ultra HD Smart TV - 10.499 TL
- Onvo 50" Ultra HD WebOS 2.0 Smart Led TV - 9.199 TL
- Philips 55" UHD Smart Led TV - 18.999 TL
- Onvo 32" Uydu Alıcılı Led TV - 3.099 TL
Bilgisayarlar
- Lenovo N4120 4/128 GB Notebook - 6.299 TL
Beyaz Eşyalar
- SEG CX 482 Inox Bo-Frost Buzdolabı - 17.299 TL
- SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi - 8.999 TL
- SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi - 9.499 TL
Mutfak Ürünleri
- Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü - 4.999 TL
- Onvo Air Fryer 8 Litre - 2.499 TL
- Kiwi Mini Tost Makinesi - 399 TL
- Kiwi Cam Su Isıtıcı - 379 TL
- Kiwi El Mikseri - 239 TL
- Kiwi Türk Kahvesi Makinesi - 279 TL
- Arzum AR 5040 Violaet Epilasyon Aleti - 329 TL
Elektronik Ürünler
- OMX X400 64 GB Cep Telefonu - 3.699 TL
- Sunny LED Ampul 9W - 24,90 TL
- Piranha Kablolu Kulaklık - 129 TL
- SanDisk 240 GB Dahili SSD - 399 TL
- HI-LEVEL 64 GB USB Bellek - 99,90 TL
Ev ve Dekorasyon
- Mermer Desenli Katlanabilir Masa - 359 TL
- Mermer Desenli Yer Sofrası 70 cm - 199 TL
- Hamur Leğeni - 34,90 TL
- Badya - 29,90 TL
- Borcam Kare Tepsi 4100 cc - 109 TL
- Paşabahçe Tereyağlık - 39,90 TL
- Paşabahçe Chroma Kulplu Bardak 2'li - 37,50 TL
- Paşabahçe Dondurmalık 2'li - 27,50 TL
- Paşabahçe Patisserie Servis Tabağı - 129 TL
Mutfak Ekipmanları
- Manuel Kollu Rende - 199 TL
- Manuel Doğrayıcı - 79,90 TL
- Cem Nero Krep Tava - 99,90 TL
- Rooc Diamond Seri Lazer Kesim Bıçak - 19,90 TL
- Mini Bambu Servis Tahtası 2'li - 49,90 TL
- Dönen Bambu Sunum Tablası - 149 TL
- Bambu Sunum Seti 4 Parça - 229 TL
Mobilya ve Ofis Ürünleri
- Ofis Bazaar Buya Fileli Çalışma Koltuğu - 1.490 TL
- Ofis Bazaar 5 Bölmeli Kitaplık - 649 TL
- Ofis Bazaar Kitaplıklı Çalışma Masası - 890 TL
- Mermer Desenli Masa Sandalye Seti - 599 TL
- Katlanabilir Kamp Taburesi - 42,50 TL
- Gölgelikli Salıncak - 1.199 TL
- Katlanabilir Kamp Sandalyesi - 139,90 TL
- Kamp Yatağı - 679 TL
- Triathlon Işıklı Scooter - 379 TL
- Triathlon Maxi Işıklı Scooter - 549 TL
- Ütü Masası - 349 TL
- Kanatlı Kurutmalık - 199 TL
- 4+1 Merdiven - 379 TL
- Duş Seti - 44,90 TL
- Tuvalet Kağıtlık ve Askılı Banyo Rafı - 99,90 TL
- Sepet ve Çöp Kovası Çeşitleri - 19,90 TL
- Hasır Kirli Çamaşır Sepeti - 179 TL
- Hasır Çamaşır Selesi - 119 TL
- Metaltex 2 Katlı Banyo Rafları - 69,90 TL
- Metaltex Düzenleyici Çeşitleri - 39,90 TL
- Cam Sıvı Sabunluk 350 ml - 32,50 TL
- Magnetli Kapı Sinekliği - 49,90 TL
- Tek Kişilik Pamuklu Nevresim Seti - 229 TL
- Çift Kişilik Pamuklu Nevresim Seti - 289 TL
- Kurulama Bezi 2'li - 15,90 TL
- Sofra Bezi - 21,90 TL
- Pamuklu Desenli Paspas - 79,90 TL
- Pamuklu Desenli Paspas Set 2'li - 189 TL
Bu liste, 14 Eylül'de başlayacak olan A101 Aktüel Ürünler Kataloğu'nda yer alan bazı ürünleri ve fiyatlarını içermektedir. Kampanya tarihleri ve ürün stokları mağazalara göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, ilgili mağazanızın internet sitesini veya mağaza adresini kontrol etmeniz önerilir.
A101, her hafta farklı ürünlerle müşterilerine ekonomik alışveriş imkanı sunmaya devam ediyor. Yeni kampanyaları kaçırmamak için düzenli olarak A101'in resmi internet sitesini takip etmekte fayda var.