A101 markete 14-21 Eylül arasında gidenler bayram edecek! O ürünler 21,90 TL, 15,90 TL ve 19,90 TL'dan satılıyor

O ürünler 21,90 TL, 15,90 TL ve 19,90 TL'dan satılıyor! A101 markete 14-21 Eylül arasında gidenler bayram edecek- 14 Eylül'de başlayacak olan yeni kampanya ile birçok üründe indirimler ve avantajlı fiyatlar bulunuyor. İşte 14 Eylül A101 Aktüel Ürünler Kataloğu'nda yer alan bazı ürünler ve fiyatları:

Televizyonlar

Toshiba 65" Ultra HD Smart TV - 17.499 TL

Toshiba 58" Ultra HD Android TV - 12.999 TL

Toshiba 50" Ultra HD Smart TV - 10.499 TL

Onvo 50" Ultra HD WebOS 2.0 Smart Led TV - 9.199 TL

Philips 55" UHD Smart Led TV - 18.999 TL

Onvo 32" Uydu Alıcılı Led TV - 3.099 TL

Bilgisayarlar

Lenovo N4120 4/128 GB Notebook - 6.299 TL

Beyaz Eşyalar

SEG CX 482 Inox Bo-Frost Buzdolabı - 17.299 TL

SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi - 8.999 TL

SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi - 9.499 TL

Mutfak Ürünleri

Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü - 4.999 TL

Onvo Air Fryer 8 Litre - 2.499 TL

Kiwi Mini Tost Makinesi - 399 TL

Kiwi Cam Su Isıtıcı - 379 TL

Kiwi El Mikseri - 239 TL

Kiwi Türk Kahvesi Makinesi - 279 TL

Arzum AR 5040 Violaet Epilasyon Aleti - 329 TL

Elektronik Ürünler

OMX X400 64 GB Cep Telefonu - 3.699 TL

Sunny LED Ampul 9W - 24,90 TL

Piranha Kablolu Kulaklık - 129 TL

SanDisk 240 GB Dahili SSD - 399 TL

HI-LEVEL 64 GB USB Bellek - 99,90 TL

Ev ve Dekorasyon

Mermer Desenli Katlanabilir Masa - 359 TL

Mermer Desenli Yer Sofrası 70 cm - 199 TL

Hamur Leğeni - 34,90 TL

Badya - 29,90 TL

Borcam Kare Tepsi 4100 cc - 109 TL

Paşabahçe Tereyağlık - 39,90 TL

Paşabahçe Chroma Kulplu Bardak 2'li - 37,50 TL

Paşabahçe Dondurmalık 2'li - 27,50 TL

Paşabahçe Patisserie Servis Tabağı - 129 TL

Mutfak Ekipmanları

Manuel Kollu Rende - 199 TL

Manuel Doğrayıcı - 79,90 TL

Cem Nero Krep Tava - 99,90 TL

Rooc Diamond Seri Lazer Kesim Bıçak - 19,90 TL

Mini Bambu Servis Tahtası 2'li - 49,90 TL

Dönen Bambu Sunum Tablası - 149 TL

Bambu Sunum Seti 4 Parça - 229 TL

Mobilya ve Ofis Ürünleri

Ofis Bazaar Buya Fileli Çalışma Koltuğu - 1.490 TL

Ofis Bazaar 5 Bölmeli Kitaplık - 649 TL

Ofis Bazaar Kitaplıklı Çalışma Masası - 890 TL

Mermer Desenli Masa Sandalye Seti - 599 TL

Katlanabilir Kamp Taburesi - 42,50 TL

Gölgelikli Salıncak - 1.199 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi - 139,90 TL

Kamp Yatağı - 679 TL

Triathlon Işıklı Scooter - 379 TL

Triathlon Maxi Işıklı Scooter - 549 TL

Ütü Masası - 349 TL

Kanatlı Kurutmalık - 199 TL

4+1 Merdiven - 379 TL

Duş Seti - 44,90 TL

Tuvalet Kağıtlık ve Askılı Banyo Rafı - 99,90 TL

Sepet ve Çöp Kovası Çeşitleri - 19,90 TL

Hasır Kirli Çamaşır Sepeti - 179 TL

Hasır Çamaşır Selesi - 119 TL

Metaltex 2 Katlı Banyo Rafları - 69,90 TL

Metaltex Düzenleyici Çeşitleri - 39,90 TL

Cam Sıvı Sabunluk 350 ml - 32,50 TL

Magnetli Kapı Sinekliği - 49,90 TL

Tek Kişilik Pamuklu Nevresim Seti - 229 TL

Çift Kişilik Pamuklu Nevresim Seti - 289 TL

Kurulama Bezi 2'li - 15,90 TL

Sofra Bezi - 21,90 TL

Pamuklu Desenli Paspas - 79,90 TL

Pamuklu Desenli Paspas Set 2'li - 189 TL

Bu liste, 14 Eylül'de başlayacak olan A101 Aktüel Ürünler Kataloğu'nda yer alan bazı ürünleri ve fiyatlarını içermektedir. Kampanya tarihleri ve ürün stokları mağazalara göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, ilgili mağazanızın internet sitesini veya mağaza adresini kontrol etmeniz önerilir.

A101, her hafta farklı ürünlerle müşterilerine ekonomik alışveriş imkanı sunmaya devam ediyor. Yeni kampanyaları kaçırmamak için düzenli olarak A101'in resmi internet sitesini takip etmekte fayda var.