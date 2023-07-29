A101 market kafayı yedi! Yok mu arttıran! Çamaşır Makinesi 7.699 TL, Termosifon 3.299 TL, Bulaşık Makinesi 6.399 TL'ye düştü!

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan A101, ekonomik etkenlerin etkisiyle alışveriş tutkunlarının gözdesi haline gelmiştir. Her hafta yayımladığı indirim kataloğu ile tüketicilere cazip fırsatlar sunan A101, 3 Ağustos itibarıyla geçerli olacak indirimli ürünleriyle yine dikkatleri üzerine çekiyor. İndirim kataloğunun sunduğu geniş ürün yelpazesi, özellikle sağlıklı yaşam arayışında olanları cezbetmeyi sürdürüyor. A101, sofraları lezzetlendiren taze meyve-sebze seçeneklerinden, sağlıklı atıştırmalıklara kadar geniş bir sağlık ürünü yelpazesi sunmaktadır.

Temizlik malzemelerinden elektronik ürünlere kadar birçok kategoride uygun fiyatlar sunan A101, kaliteli ürünleri ekonomik fiyatlarla tüketicilere ulaştırma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. İndirim kataloğunda yer alan ürünler arasında temizlik için gerekli malzemelerden, evinizin konforunu artıracak elektronik cihazlara kadar geniş bir yelpaze mevcuttur.

SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 7.699 TL

SEG Mekanik Silindirik Termosifon 3.299 TL

SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 6.399 TL

Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 22.990 TL

Silk&Blue Bayan İp Askılı Şortlu Pijama Takımı 129 TL

Silk&Blue Bayan Saçaklı Düğmeli Yarım Kollu Pijama Takımı 129 TL

Silk&Blue Bay / Bayan Patik Çorap 3'lü 24,90 TL

Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 69,90 TL

Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 89,90 TL

Bulaşık Altlığı 19,50 TL

Mega Boy Hurç 49,90 TL

Büyük Boy Hurç 39,90 TL

Küçük Boy Hurç 29,90 TL

Eşya Kutusu 49,90 TL

Keçe Tabanlı Kirli Sepeti 99,90 TL

Keçe Çekmece Düzenleyici 4'lü 99,90 TL

Kanatlı Kurutmalık 229 TL

Katlanabilir İzolasyonlu Kamp Çantası 349 TL

Magnetli Kapı Sinekliği 59,90 TL

Pencere Sinekliği 29,90 TL

Toshiba 55' Ultra HD Smart TV 9.399 TL

Philips 50' UHD Smart LED TV 11.499 TL

ONVO 50' Ultra HD Android Smart LED TV 8.399 TL

Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.799 TL

Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 799 TL

Flavel FLV140 Çay Makinesi 749 TL

Flavel FLV300 Türk Kahvesi Makinesi 699 TL

Kiwi KK 3304 Su Isıtıcı 189 TL

Aprilla ATR 7013 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 169 TL

Arzum AR695 Peta Seramik Tabanlı Ütü 549 TL

Arzum AR5040 Violet Epilasyon Aleti 329 TL

WD 2 TB Harici Hard Disk 1.499 TL

Piranha Bluetooth Spor Kulaklık 109 TL

Piranha Bluetooth Kulaklık 109 TL

Piranha Bluetooth Klavye 239 TL

Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici 269 TL

Hascevher Bianca Karnıyarık Tencere 299 TL

Hascevher Bianca Tava 199 TL

LAVA Döküm Sahan 319 TL

LAVA Döküm Tencere 899 TL

Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 329 TL

Brita Maxtra + Yedek Filtre 2'li 179 TL

Motivasyon Matarası 2'li 149 TL

Çelik Termos 1,8 Litre 599 TL

Kahve ve Süt Köpürtücü 39,90 TL

Silikon Saplı Ahşap Servis Gereçleri 14,50 TL

Rooc Çok Amaçlı Mutfak Makası 27,50 TL

Rooc Teflon Kaplama Çok Amaçlı Bıçak 19,90 TL

Manuel Kollu Rende 159 TL

Seramik Sufle Kabı 9,90 TL

Paşabahçe Chroma Kulplu Bardak 2'li 37,50 TL

Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 99,90 TL

Manuel Doğrayıcı 79,90 TL

Keramika Renkli Kupa 24,90 TL

Keramika Renkli Kase 27,50 TL

LAV Kapaklı Cam Kavanoz 1000 cc 12,50 TL

LAV Kapaklı Cam Kavanoz 660 cc 9,90 TL

LAV Kapaklı Cam Kavanoz 425 cc 8,50 TL

Kavanoz Kapağı 1,25 TL

Buzdolabı Organizeri 18,50 TL

Hazneli Sabunluk 14,90 TL

Turşuluk ve Zeytinlik 22,50 TL

Deco Trend Saklama Kabı 24,90 TL

Masal Saklama Kabı 550 ml 9,50 TL

Mini Saklama Kabı 4'lü 19,90 TL

Saklama Kabı 3'lü 22,50 TL

Masal Kase 800 ml 9,50 TL

LAV 12 Parça Çay Seti 129 TL

LAV Desenli Bardak 520 cc 18,50 TL

LAV Kulplu Bardak 250 cc 12,90 TL

LAV Kavanoz 1000 cc 29,90 TL

LAV Kavanoz 1400 cc 34,90 TL

LAV Kahve Yanı Bardak 150 cc 12,90 TL

LAV Şekerlik 285 cc 29,90 TL

LAV Saklama Kabı 240 cc 13,90 TL

LAV Su Bardağı 325 cc 16,50 TL

LAV Meşrubat Bardağı 400 cc 17,90 TL

LAV Kahvaltılık 230 cc 14,90 TL

LAV Reçelli 85 cc 8,50 TL

LAV Tokyo Saklama Kabı 2600 cc 69,90 TL

LAV Tokyo Saklama Kabı 1500 cc 49,90 TL

LAV Tokyo Saklama Kabı 880 cc 39,90 TL

LAV Tokyo Kase 600 cc 24,90 TL