A101 İndirimini Duyurdu: Fiyatlar %30 Düştü! 7 Ocak Aktüel Ürünler Kataloğu

7 Ocak 2024 tarihinde A101 mağazalarında başlayacak olan yeni aktüel ürün kampanyası, teknoloji severlerden mutfak ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlere kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip. Bu kampanya, müşterilere cazip fiyatlarla çeşitli ürünler sunuyor.

Pazar günü büyük indirim uygulanıyor. Öncelikle, ev eğlencesi ve teknoloji alanında dikkat çekici ürünler var. Toshiba'nın 55 inç Ultra HD QLED Android TV'si 16.999 TL fiyat etiketiyle öne çıkıyor. Onvo markasının 50 inç Ultra HD Android 13 Smart Led TV'si ise 9.499 TL'den satışa sunulacak. Daha küçük ekran tercih edenler için Onvo'nun 32 inç HD Ready Android 13 Smart Led TV'si 4.399 TL'ye alıcılarını bekliyor. Bilgisayar konusunda ise Lenovo N4120 Notebook 6.999 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Cep telefonu kategorisinde OUKITEL C32 modeli ise 4.499 TL'lik uygun bir fiyatla sunuluyor.

Mutfak gereçleri kategorisinde ise TAÇ markasının Ultra Granit Derin Tencere ve Tava ürünleri sırasıyla 419 TL ve 299 TL fiyatlarla yer alıyor. Saklama kabı ihtiyaçları için Vakumlu Kilitli Saklama Kabı 3'lü Set 129 TL ve 8 Parça Saklama Kabı Seti 139 TL gibi uygun fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca, manuel kollu rende 199 TL, pratik basmalı rende ise 119 TL fiyat etiketiyle müşterilere sunulacak.

Sofra düzeni için ise Nehir markasının Fiesta ve Zafir serisi 30 parça çatal-kaşık takımları, her biri 890 TL fiyatla satışa çıkacak. A101'in 7 Ocak 2024 kataloğu, müşterilere hem teknoloji hem de ev ihtiyaçları için birçok alternatif sunuyor. Bu ürünler, hem kalite hem de uygun fiyat açısından tüketiciler için cazip seçenekler oluşturuyor. Bu kampanya, günlük ihtiyaçlarını ekonomik bir şekilde karşılamak isteyenler için ideal bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Özellikle ev teknolojileri ve mutfak gereçleri konusunda arayış içinde olanlar için bu katalog, çeşitli seçenekler ve uygun fiyatlarla dikkat çekiyor.