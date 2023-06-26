A101 Carrefour ve Migros okkalı indirim yaptı! Piyasanın yarı fiyatına kurbanlık satışı başladı! İşte fiyatlar

Piyasanın yarı fiyatına kurbanlık satışı başladı! A101 Carrefour ve Migros okkalı indirim yaptı! İşte fiyatlar... Her yıl olduğu gibi, A101, Migros ve CarrefourSA gibi büyük market zincirleri, müşterilere kurbanlık seçenekleri sunarak bu bayramda da hizmet vermektedir. İşte 2023 yılı için bu marketlerde belirlenen kurbanlık fiyatları:
A101: Uygun Fiyatlar, Zengin Seçenekler
A101, geniş şube ağı ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla tanınan bir market zinciridir. 2023 yılında A101'de bulabileceğiniz kurbanlık fiyatları şu şekildedir:
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16-19 kilogram aralığındaki Karaman Koçu: 6.590 TL
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20-23 kilogram aralığındaki büyükbaş hisse: 8.590 TL
A101, Bursa, Adana, Afyonkarahisar, Düzce, Ankara ve Aksaray'da bulunan kesim yerlerinde kurban satışını gerçekleştirecektir. Tüm A101 marketlerinde kurbanlık hayvanlar bulunmaktadır.
Ayrıca, A101 müşterilerine kurban vekaleti hizmeti de sunmaktadır. Vekalet vermek isteyen müşteriler, seçtikleri kurbanlığı sepetlerine ekledikten sonra vekalet bilgilerini doldurmalıdır. Vekalet verilen kurbanlıklar, belirlenen kasaplara toplu olarak gönderilecek ve vekalet veren kişilerin isimleri kesim sırasında okunacaktır.
Migros: Çeşitlilik ve Kalite Bir Arada
Migros, geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmet anlayışıyla müşterilerine farklı kurbanlık seçenekleri sunmaktadır. 2023 yılında Migros'ta bulabileceğiniz kurbanlık fiyatları ise şu şekildedir:
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Küçükbaş Karaman Koyunu (12-16 Kilogram): 5.990 TL
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Küçükbaş Kıvırcık Koyun (16-20 Kilogram): 6.990 TL
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Büyükbaş Kemiksiz Hisse (23-27 Kilogram): 11.990 TL
CarrefourSA: Güven ve Kalitenin Adresi
CarrefourSA, müşterilerine güvenilir ve kaliteli kurbanlık seçenekleri sunan bir market zinciridir. 2023 yılında CarrefourSA'da bulabileceğiniz kurbanlık fiyatları şu şekildedir:
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Küçükbaş Kıvırcık Koyunu (16-19 Kilogram): 6.950 TL
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Küçükbaş Kıvırcık Koyun (12-15 Kilogram): 5.950 TL
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Büyükbaş Hisse (20-23 Kilogram): 9.490 TL