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A101, Bim ve ŞOK'a gidenler dikkat! O tarihten sonra bu ürünler raflarda olmayacak!

Milyonlarca kişiyi her hafta şubelerine çeken A101, BİM ve ŞOK marketlerinde ise artık söz konusu ürünler raflardan kaldırılmaktadır.

A101, Bim ve ŞOK'a gidenler dikkat! O tarihten sonra bu ürünler raflarda olmayacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-06-2023 09:48

O tarihten sonra bu ürünler raflarda olmayacak! A101, Bim ve ŞOK'a gidenler dikkat-  Son zamanlarda, bu marketlerde elektronik ürünlerin satışı konusunda tartışmalar yaşanmaktaydı. Ancak şimdi, zincir marketlerde raflardaki ürün çeşitliliği ile ilgili flaş bir karar alınmıştır. Haberlere göre, market zincirlerinin şube sayılarındaki sürekli artış, aktüel ve elektronik ürün satışlarına getirilen yasak tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. Bu durumun küçük esnafa zarar verdiği ve onları yok olma noktasına getirdiği düşüncesiyle böyle bir kararın alınması bekleniyordu.

Artık Zincir Marketlerde O Ürünler Yasaklandı

Türkiye'de market zincirlerinin kampanyaları halk tarafından sıkça araştırılmaktadır. Bu süre zarfında, zincir marketlerdeki ürün satışlarıyla ilgili alınacak kararlar halkın büyük ilgisini çekmiştir. Bu kararların küçük esnafa zarar verdiği düşüncesi, tepkilerin artmasına neden olmuştur. Milyonlarca kişiyi her hafta şubelerine çeken A101, BİM ve ŞOK marketlerinde ise artık söz konusu ürünler raflardan kaldırılmaktadır.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, küçük esnafı desteklemek amacıyla BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir gıda marketlerinde sigara, cep telefonu, elektronik eşya, mobilya ve beyaz eşya gibi ürünlerin satışına artık yasak getirilecektir.

Bu kararın yasalaşmasıyla birlikte, zincir marketler artık her yerde şube açamayacak ve küçük esnafın korunması için denetimlerin artırılması beklenmektedir. Online satışlar ve 1500 metrekareden büyük mağazalar ise yasağın dışında tutulacaktır.

Bu gelişme, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını etkileyecek önemli bir değişikliktir. Küçük esnafın korunması ve rekabetin adil bir şekilde sağlanması amacıyla yapılan bu karar, ticaret sektöründe dengelerin yeniden gözden geçirilmesini sağlayacaktır.

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