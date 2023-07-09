A101, BİM, ŞOK, Migros'tan Pazar günü bombası! Yüzde 35-38-43 indirim var! Ayçiçek Yağı, yumurta, peynir, şeker...

Market fiyatlarındaki sürekli yükseliş, birçok kişiyi olumsuz etkiledi. Bu nedenle insanlar, alışveriş yaparken artık marketlerin indirim dönemlerini gözetmeye başladı. Özellikle düşük gelirli aileler, internet üzerinde indirimli marketleri araştırıyor. Eğer siz de indirimli ürünleri takip etmek istiyorsanız, A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi marketleri gözden kaçırmamanızı öneririz.

Migros: Büyük İndirimler, Büyük Fırsatlar

Migros, büyük bir market zinciri olarak belirli dönemlerde büyük indirimler yaparak ailelere un, yağ gibi birçok temel ihtiyaçlarını karşılamada fırsat sağlıyor. Ülkenin dört bir yanına yayılmış şubeleriyle hizmet kalitesinden ödün vermeyen A101, BİM, ŞOK ve Migros marketler, indirimler konusunda öne çıkıyor.

Market Fiyatları Sizi Zorluyorsa, İndirimleri Takip Edin

Eğer market fiyatları sizi zorluyorsa, büyük marketlerin indirim günlerini takip etmek oldukça faydalı olacaktır. Mart ayında KDV indirimleriyle birlikte market fiyatlarında büyük bir düşüş yaşanmış olsa da, fiyatlar hala birçok aileyi zorlamaktadır.

Bu durumu aşmanın en önemli yolu ise indirimlerdir. Özellikle evinizde stok yapabileceğiniz ve uzun süre bozulmayacak temel gıda ürünlerini indirimli bir şekilde almak, sizi uzun süre yüksek fiyatlardan koruyacaktır. Ayrıca turşu yapma, fermente etme veya konserveleme gibi geleneksel yöntemlerle sebze ve meyveleri ucuza alıp saklamak da bu zorlu günleri atlatmanızı sağlayacak etkili bir yöntemdir.

Devletin müdahaleleri ve Tarım Kredi Marketleri gibi kurumların çabalarıyla temel gıda fiyatları biraz ucuzlasa da, hala bazı marketlerin fiyatları oldukça yüksektir. Çünkü bu marketler, kendi karlarını artırmak için yüksek fiyatları tüketiciye yansıtmaktadır.

Bu nedenle, indirimlerde öncü olan marketleri takip etmek, bütçenizi korumanız ve ekonomik alışveriş yapmanız için önemlidir. A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi marketler, kaliteli ürünleri indirimli fiyatlarla sunarak tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamada öncü rol oynamaktadır.

Besin fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle pek çok insan zorluklarla karşı karşıya. Ancak, indirimli ürünleri takip etmek ve indirimlerde öncü olan marketleri tercih etmek, bütçenizi korumanızı ve ihtiyaçlarınızı karşılamada avantaj sağlamanızı sağlar. A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi büyük market zincirleri, kaliteli ürünleri indirimli fiyatlarla sunarak müşterilerine ekonomik alışveriş imkanı sunuyor. Unutmayın, indirimleri takip etmek ve doğru market seçimleri yapmak, aile bütçenize katkı sağlayabilir.

Süt ve Süt Ürünleri:

Gündoğdu yarım yağlı dilimli tost peyniri: 155 TL

İçim labne: 39.50 TL

İçim az yağlı yoğurt: 39.75 TL

Dost yarım yağlı yoğurt: 95 TL

Teksüt yağlı kaşar peyniri: 155 TL

Bahçıvan tam yağlı tost peyniri: 139 TL

Ekici tam yağlı lokum kıvamında beyaz peynir: 27.50 TL

İçim kefir: 28.50 TL

İçimino kakaolu süt: 34.50 TL

Pınar krema: 16.50 TL

Marmarabirlik yağlı salamura doğal siyah zeytin: 79.50 TL

Konserve ve Salça Ürünleri:

Tukaş bezelye konservesi: 24.50 TL

Tamek domates salçası: 29.75 TL

Şitoğlu geleneksel çilek reçeli: 39.75 TL

Tat kornişon turşu: 17.50 TL

Temizlik Ürünleri:

Pril sıvı bulaşık deterjanı: 99 TL

Alo toz deterjan: 169 TL

Fairy platinum plus bulaşık makinası tableti: 269 TL

Power aks kireç ve pas çözücü: 22.50 TL

Power aks yağçöz: 22.50 TL

Hyper hypo ultra çamaşır suyu: 39.50 TL

Cif krem temizleyici: 49.50 TL

Porçöz çamaşır makinesi temizleyici: 25 TL

Bebek ve Kişisel Bakım Ürünleri:

Jenny Willy bebek bezi: 192.50 TL

Sofia 3 katlı parfümlü tuvalet kağıdı: 34.50 TL

Maylo dev kağıt havlu: 45 TL

Sleepy ıslak havlu: 16.50 TL

Çocuk köpük sabun: 14.50 TL

The eco gang diş fırçası: 35 TL

Naturalove bebek çerçevesi: 49.50 TL

Gece lambası: 27.50 TL

Bu fiyatlar değişkenlik gösterebilir ve marketlerin kampanyalarına bağlı olarak güncellenebilir. İndirimli ürünleri takip etmek ve doğru market seçimleri yapmak, bütçenizi korumanızı sağlar. Migros, A101, BİM, ŞOK gibi marketler, indirimleriyle müşterilerine ekonomik alışveriş imkanı sunmaktadır. Unutmayın, bilinçli alışveriş yapmak ve indirimleri takip etmek, ailenizin bütçesine katkı sağlar.