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A101, BİM, ŞOK markette en ucuz ayçiçek yağı belli oldu! 30,90 TL, 32,50 TL, 33,45 TL'ye raflarda yerini aldı

Vatandaşlar market alışverişlerinde en uygun fiyatlı ürünü bulmak için titizlikle araştırmalarına devam etmektedir. Ayçiçek yağı alışverişi konusunda da vatandaşlar titiz davranmaktadır.

A101, BİM, ŞOK markette en ucuz ayçiçek yağı belli oldu! 30,90 TL, 32,50 TL, 33,45 TL'ye raflarda yerini aldı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-06-2023 09:25

30,90 TL,  32,50 TL, 33,45 TL'ye raflarda yerini aldı. A101, BİM, ŞOK markette en ucuz ayçiçek yağı belli oldu-  Son dönemde yaşanan enflasyon artışıyla birlikte market fiyatlarındaki etiketler vatandaşları oldukça düşündürüyor. Market alışverişlerinde en çok cepleri yakmaya başlayan ürünlerden biri ise Ayçiçek yağıdır. Özellikle kalabalık ailelerin mutfağında en sık tüketilen ürünler arasında Ayçiçek yağı yer alırken, en uygun fiyatlı Ayçiçek yağının hangi markette satıldığı merak konusu olmuştur. Detaylar gecce.com.tr'de. 

Vatandaşlar market alışverişlerinde en uygun fiyatlı ürünü bulmak için titizlikle araştırmalarına devam etmektedir. Ayçiçek yağı alışverişi konusunda da vatandaşlar titiz davranmaktadır. En uygun fiyatlı Ayçiçek yağı için market zincirlerinde yapılan araştırmalar sonucunda A101, BİM ve ŞOK marketlerinin Ayçiçek yağı fiyatları merak edilmektedir. İşte A101, BİM ve ŞOK marketlerindeki Ayçiçek yağı fiyatları:

A101 Ayçiçek Yağı Fiyatları:

  • Biryağ Ayçiçek Yağı 1 Litre: 47,90 TL
  • Biryağ Ayçiçek Yağı 2 Litre: 89,50 TL
  • Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre: 176,90 TL
  • Komili Ayçiçek Yağı 5 Litre: 165,00 TL
  • Ayçiçek Yağı 1 Litre Komili: 47,90 TL
  • Komili Ayçiçek Yağı 2 Litre: 89,50 TL
  • Vera Ayçiçek Yağı 1 Litre: 32,50 TL
  • Vera Ayçiçek Yağı 2 Litre: 64,50 TL
  • Yudum Ayçiçek Yağı 1 Litre: 30,90 TL

BİM Ayçiçek Yağı Fiyatları:

  • 5 Litre Biryağ Ayçiçek Yağı: 165 TL
  • 5 Litre Sole Ayçiçek Yağı: 145 TL
  • 2 Litre Sole Ayçiçek Yağı: 59,68 TL
  • 1 Litre Sole Ayçiçek Yağı: 39,22 TL

ŞOK Ayçiçek Yağı Fiyatları:

  • Evin Ayçiçek Yağı 1 Litre: 33,45 TL
  • Evin Ayçiçek Yağı 2 Litre: 66,45 TL
  • Evin Ayçiçek Yağı 5 Litre: 149,90 TL
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