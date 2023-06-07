A101, BİM, ŞOK markette en ucuz ayçiçek yağı belli oldu! 30,90 TL, 32,50 TL, 33,45 TL'ye raflarda yerini aldı

30,90 TL, 32,50 TL, 33,45 TL'ye raflarda yerini aldı. A101, BİM, ŞOK markette en ucuz ayçiçek yağı belli oldu- Son dönemde yaşanan enflasyon artışıyla birlikte market fiyatlarındaki etiketler vatandaşları oldukça düşündürüyor. Market alışverişlerinde en çok cepleri yakmaya başlayan ürünlerden biri ise Ayçiçek yağıdır. Özellikle kalabalık ailelerin mutfağında en sık tüketilen ürünler arasında Ayçiçek yağı yer alırken, en uygun fiyatlı Ayçiçek yağının hangi markette satıldığı merak konusu olmuştur. Detaylar gecce.com.tr'de.

Vatandaşlar market alışverişlerinde en uygun fiyatlı ürünü bulmak için titizlikle araştırmalarına devam etmektedir. Ayçiçek yağı alışverişi konusunda da vatandaşlar titiz davranmaktadır. En uygun fiyatlı Ayçiçek yağı için market zincirlerinde yapılan araştırmalar sonucunda A101, BİM ve ŞOK marketlerinin Ayçiçek yağı fiyatları merak edilmektedir. İşte A101, BİM ve ŞOK marketlerindeki Ayçiçek yağı fiyatları: