900 günlük avantaj! 3600, 4500 ve 5400 primle yeni emeklilik dönemi! Yaş gün yeni SGK tablosu yayınlandı

Emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını tamamlamış olan bazı kişilere erken emeklilik imkanı sunuluyor. Bu yöntemde, farklı sigortalı gruplarına göre belirlenen prim süreleri (10, 12.5, 15 yıl gibi formüller) öne çıkıyor.

Kısmi Emeklilik ile 10 Yılda Emeklilik Şansı

Erken emeklilik sistemi, sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kurumun belirlediği prim süreleri ile düşük primle emeklilik fırsatı sunuyor. İlgili sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kurumun şartlarına göre belirlenen 10, 12.5 ve 15 yıl gibi prim süreleri emeklilik sürecini hızlandırıyor. Eğer ilk sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 veya öncesine dayanıyorsa ve Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) bağlı bir sigortalıysanız, kısmi emeklilik imkanından yararlanabilirsiniz.

Kısmi emeklilik için ilk şart, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmanızdır. İkinci olarak, SSK'lı olmanız gerekmektedir. Bunun yanı sıra, 3600 prim gününü (yani 10 yılı) ve kadınlar için 50, erkekler için 55 yaşınızı tamamlamış olmanız gerekmektedir.

Kısmi emekli olmak için belirtilen şartları yerine getiren kişilere emekli aylığı bağlanır. Emekli aylığı, belirtilen üç şarttan hangisinin en son gerçekleştiğine göre hesaplanır ve o tarihte emeklilik yaşı doldurulduğunda ödenmeye başlanır. Bu şekilde, 3 şartı tamamlama tarihine göre emekli aylığı kadınlarda 58'e ve erkeklerde 60'a kadar çıkabilir. Bu noktada belirtmek gerekir ki, yaş şartı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile kaldırılmamıştır.

Eğer sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasındaysa ve SSK'lı olarak prim gün sayınızı 4500'e tamamlarsanız, kısmi emeklilik imkanına sahip olabilirsiniz.

12.5 Yılda Emeklilik İmkanı

Yine 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar için 12.5 yıl prim ödeyerek emeklilik imkanı sunulmaktadır. Bu durumda, 12.5 yıl boyunca düzenli bir şekilde prim ödemeniz gerekmektedir.

Bununla birlikte, 12.5 yılda emeklilik için başka şartlar da bulunmaktadır. Sigortalı olarak 25 yıldan beri kesintisiz bir şekilde prim ödemiş olmanız ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmanız gerekmektedir.

Bağ-Kur'lular İçin 900 Günlük Avantaj

Bağ-Kur'lular için de erken emeklilik imkanı bulunmaktadır. Şu anda 5400 prim günü (15 yıl) ile emekli olma şansına sahip olan Bağ-Kur'lular için bu sürenin reform kapsamında 4500 güne (12.5 yıl) çekilmesi bekleniyor. Bu durum, Bağ-Kur'lular için 900 günlük bir avantaj sağlayacaktır.

Erken emeklilik, prim günlerini tamamlayan ve belirli şartları yerine getiren kişiler için önemli bir fırsat sunmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki erken emeklilik sürecinde belirlenen prim sürelerini ve yaş şartlarını sağlamak gerekmektedir. Emeklilik planlamasında bulunan kişiler, bu imkanlardan faydalanmak için uzmanlardan da destek alabilirler.