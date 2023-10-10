90 gün taksit ertelemeli 50.000 TL ve 100.000 TL! Vakıfbank ihtiyaç kredisi taksit tablosu değişti!

Vakıfbank ihtiyaç kredisi taksit tablosu değişti! 90 gün taksit ertelemeli 50.000 TL ve 100.000 TL- Yüksek enflasyonun tam ortasında kalan vatandaşlar nakit sorunu ile karşılaşmaya başladılar. Daha önce kredili mevduat hesaplarından ve kredi kartlarından bu sorun çözülebiliyordu. Ancak bunun maliyetleri oldukça yükseldi. Elde kalan tek seçenek ise ihtiyaç kredileri oldu. Vakıfbank da ihtiyaç kredisi kampanyası ile vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor.

İhtiyaç Kredisi Kampanyası Açıklandı!

Vakıfbank cazip koşullarda müşterilerine ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor. Bu kredi imkanına dair de yeni bir açıklama yapıldı. Bankaya başvuracak olan müşteriler Vakıfbank’tan finansman desteği alabilecekler. Bu destek bugünün piyasa koşullarına göre oldukça cazip imkanlarla temin edilebilecek.

Vakıfbank’ın ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında müşterilere uygulamış olduğu aylık faiz de yenilendi. Buna göre aylık yüzde 3,75 oranında faiz ile ihtiyaç kredisi çekilebilecek. İlk bakışta oldukça yüksek görünen bu faiz oranı diğer bankalar ile karşılaştırma yapıldığında makul olarak değerlendirilebiliyor.

Esnek Ödeme İmkanı

Vakıfbank’ın ihtiyaç kredisi çekecek müşterilere sağladığı bir imkan da esnek ödeme oluyor. Müşteriler aylık eşit taksitli sistemde kredi geri ödemelerini yapmak zorunda değiller. Kendi bütçelerine ve gelir akışlarına göre bir planlama yapmak isteyenler 2 ayda bir veya 3 ayda bir şeklinde kredi taksitlendirmesini tercih edebiliyorlar.

Ödemesiz Dönem Fırsatı

Vakıfbank müşterileri ihtiyaç kredisi çektiklerinde kredi taksitlerini ilk 3 ay boyunca erteleyebiliyorlar. Müşteriler bu taleplerini bankaya bildirmeleri halinde ilk 3 ay boyunca herhangi bir kredi taksit ödemesi yapmıyorlar. 3 aylık ödemesiz dönem sona erdiğinde kredi ödemelerine başlanılıyor. Bu avantajı kullanıp kullanmamak tamamen müşteri inisiyatifine bırakılıyor.

Vade Süreleri ve Hesaplama

Vakıfbank’tan ihtiyaç kredisi çekilmek istendiğinde BDDK’nın belirlediği vade sürelerine uyulmak zorunda. Buna göre:

50.000 TL’ye kadar olan ihtiyaç kredileri 36 aya kadar vade ile kullanılabiliyor.

50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki ihtiyaç kredileri 24 aya kadar vade ile kullanılabiliyor.

100.000 TL üzerindeki ihtiyaç kredileri ise 12 aya kadar vade ile kullandırılıyor.

50.000 TL İhtiyaç Kredisi Hesaplaması:

Vakıfbank'tan 36 ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi kullanılması halinde müşterilerin kredi hesaplamaları aylık yüzde 3,75 oranında faiz ile yapılıyor. Bu durumda aylık kredi taksiti 2.973 TL, toplam kredi maliyeti de 107.041 TL oluyor.

Vakıfbank, ihtiyaç kredisi kampanyası ile vatandaşların finansal ihtiyaçlarını karşılamak ve nakit sıkıntısını hafifletmek için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Bu kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere Vakıfbank'ın resmi web sitesinden ve şubelerinden ulaşabilirsiniz. İhtiyaç kredisi almadan önce ödeme planınızı dikkatlice gözden geçirerek, ihtiyaçlarınıza uygun bir kredi seçeneği bulmanız önemlidir.