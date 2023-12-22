9 Gün Sonra 135 TL'ye 5 Litre Ayçiçek Yağı Bulamayacaksınız!

Ayçiçek yağındaki zam, son birkaç yıl içerisinde iyice ivmelendi. Hal böyle olunca vatandaşlar da bütçelerini korumak adına uygun fiyatlı ayçiçek yağı arayışında. Bu durumda, marketlerin düzenlediği indirim kampanyaları büyük ilgi görüyor. Özellikle Tarım Kredi market, bu ay öne çıkan indirimlerine devam ediyor.

Tarım Kredi Marketin Ayçiçek Yağı İndirimi

Tarım Kredi market, 15-31 Aralık tarihleri arasında birçok ürün grubunda cazip indirimler sunuyor. Bu indirimler arasında ayçiçek yağı öne çıkıyor. Marketin hem kendi markasında hem de TMO markalı ayçiçek yağı ürünlerinde indirimler mevcut. Bu kampanya, ekonomik olarak zorlanan vatandaşlar için bir fırsat sunuyor.

Ayçiçek Yağı Fiyatları

Tarım Kredi 5 litre pet şişe ayçiçek yağı 135 TL'den satışa sunuluyor.

TMO markalı 5 litre ayçiçek yağı da aynı fiyat, yani 135 TL ile satışa sunulmuş durumda.

Bu indirim, özellikle yılbaşı öncesinde ev bütçesine katkı sağlayacak bir gelişme. Tarım Kredi market, toz şeker, çay, zeytinyağı, süt ve süt ürünleri, sucuk ve sosis çeşitleri, toz deterjan, yumuşatıcılar gibi birçok üründe de indirimler sunuyor. Bunların yanı sıra, son dönemde fiyatı artan tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi temel ihtiyaç ürünleri de indirimli fiyatlarla bulunabiliyor. Tarım Kredi marketin indirim kampanyası 31 Aralık'ta sona erecek. Ekonomik alışveriş yapmak isteyenlerin bu tarihe kadar Tarım Kredi marketleri ziyaret etmeleri öneriliyor. Özellikle ayçiçek yağı gibi günlük tüketimde önemli bir yer tutan ürünlerdeki indirimler, vatandaşların alım gücünü destekleyerek bütçelerine katkıda bulunacak.