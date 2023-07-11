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884.678 TL’ye sıfır KM SUV alabilirsiniz! Bu fiyata 3 gün sonra bulamazsınız!

Dikkat çekici bir tasarıma sahip olan ve ince detaylara özen gösterilen B-SUV sınıfındaki aracın fiyatları geçtiğimiz günlerde açıklandı.

884.678 TL’ye sıfır KM SUV alabilirsiniz! Bu fiyata 3 gün sonra bulamazsınız!
Yayın Tarihi : 2023-07-11 20:09

Bu fiyata 3 gün sonra bulamazsınız! 884.678 TL’ye sıfır KM SUV alabilirsiniz- Dikkat çekici bir tasarıma sahip olan ve ince detaylara özen gösterilen B-SUV sınıfındaki aracın fiyatları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Araç, agresif bir görünüme sahip olmasıyla merak konusu olmuştu.

Hyundai Bayon, üç farklı motor seçeneğiyle sunuluyor ve özellikle hibrit modellerden hoşlanan kullanıcılar için cazip bir seçenek sunuyor. Giriş paketi olarak adlandırabileceğimiz modelde 1.4 MPI atmosferik motor bulunurken, üst modelde hafif hibrit 1.0 T-GDI motor kullanılıyor. Son pakette ise iMT6 motor yer alıyor.

Manuel vitesli Jump paketi, 1.4 MPI motorla donatılmış olup fiyatı 884.678 TL'den başlıyor. Bu fiyatın, yeni nesil bir araç için oldukça uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Hyundai Bayon, şık tasarımı ve çeşitli motor seçenekleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni nesil teknolojilerle donatılan bu araç, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve tercihlerine hitap eden bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Hyundai Bayon'un farklı versiyonlarına ait liste fiyatları açıklandı. Bayon'un çeşitli motor seçenekleri ve donanım paketleriyle kullanıcıların tercihlerine göre seçenekler sunuluyor. İşte Hyundai Bayon'un liste fiyatları:

  • 1.4 MPI 100 PS Jump: 884.678 TL
  • 1.4 MPI 100 PS Style: 945.695 TL
  • 1.4 MPI 100 PS Elite: 1.032.135 TL
  • 1.0 T-GDI 100 PS Style: 1.001.643 TL

Bu fiyatlar, Bayon'un benzinli motor seçenekleri için geçerlidir. Farklı motor ve donanım seçenekleri arasında fiyat farklılıkları bulunmaktadır. Hyundai Bayon, kullanıcılara şık tasarımı ve çeşitli özellikleriyle keyifli bir sürüş deneyimi sunmayı amaçlamaktadır.

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