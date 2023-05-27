81 m2 kampanyalı 3+1 Prefabrik Evi 116.000 TL'ye alabilirsiniz! Devlette 200.000 TL hibe veriyor

Devlette 200.000 TL hibe veriyor. 81 m2 kampanyalı 3+1 Prefabrik Evi 116.000 TL'ye alabilirsiniz- Ülke genelinde milyonlarca vatandaşın ilgiyle takip ettiği haberler arasında yer alan prefabrik evler, pandemi sürecinde popülerlik kazandı. Şimdi devlet tarafından 200 bin TL destek sunulan bu yapılar, Kahramanmaraş depremi sonrasında da büyük ilgi görüyor. İşte prefabrik evlerin artan talebi ve güvenli konut seçeneği hakkında bilgiler.

Devletten 200 Bin TL Destekli Prefabrik Evler: Güvenli ve Uygun Fiyatlı Konut Seçeneği

Ülke genelinde milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren haberler gündeme düşmeye devam ederken ilgi alaka seviyesi de en üst safhaya ulaştı. Bu süreçte pandemi ile birlikte en çok tercih edilen ve vazgeçilemeyen işler arasında yerini alan prefabrik evlere devlet tarafından da 200 bin TL destek verileceği resmen duyuruldu.

200 bin TL ve üzerindeki yapılara fark ödemesi yapılarak ev sahibi olunacağı belirtilirken ülke genelinde özellikle Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında vatandaşlar, küçük ve daha sağlam olması sebebiyle bu evlere olan ilgisini artırdı. Devlet kanadından da bu yapılar için 200 bin TL hibe açıklaması resmen geldi.

Prefabrik Evlere Olan İlgi Artıyor

Türkiye'de prefabrik yapılar için ilgi her geçen gün artarken, 11 şehri de etkisi altına alan asrın felaketi sonrasında vatandaşların yaşadıkları konutların güvenli olup olmadığına dair büyükşehirlerde ve yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar büyük bir tedirginlik yaşıyor.

Kiralık ve satılık ev fiyatlarında yaşanan bu yükseliş, vatandaşların depreme dayanıksız olsa dahi konutlarını değiştirmesini engellemeye sebep oluyor. Bu süreçte farklı alternatifler üzerinde durulurken, afet durumlarında zarar görme riskini düşürmesi sebebiyle prefabrik evler tercih sebebi oldu.

Sektör temsilcisi Emin Metin, prefabrik ev yaptırmak isteyen vatandaşları kullanılan malzeme konusunda uyararak, "Prefabrik ev yapımında tek çeşit malzeme kullanılmıyor. Standart ve lüks olarak iki farklı çeşit prefabrik ev yapımı söz konusu.

Prefabrik evler, günümüzde uygun fiyatları ve hızlı inşa süreleriyle dikkat çeken konut seçenekleri arasında yer almaktadır. İhtiyaçlara ve tercihlere göre farklı büyüklük ve düzen seçenekleri sunan prefabrik evler, kampanyalarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. İşte kampanyalı prefabrik ev fiyat listesi: