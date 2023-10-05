80'ler ve 90'lar Yeşilçam Yıldızı Harika Avcı yıllar sonra ortaya çıktı

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Harika Avcı'nın sağlık nedeniyle eve kapandığı iddialarının ardından, 63 yaşındaki sanatçı uzun bir aradan sonra kameralara yansıdı.

1980 ve 1990'lı yılların unutulmaz Yeşilçam oyuncusu Harika Avcı, sağlık sorunlarıyla mücadele ederken uzun bir süre gözlerden uzak kalmıştı. Fakat yakın zamanda Bakırköy'deki evinde gazeteciler tarafından görüntülendi.

Harika Avcı'ya siroz teşhisi konulduğu ve bu nedenle tedaviyi reddettiği dedikoduları dolaşırken, Avcı'nın objektiflere takıldığı anlar olay oldu. Ödemediği iddia edilen kiranın ardından "Bomba gibiyim" diyen Avcı, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti ve kira iddialarını reddetti.

Siroz İddiaları ve Aylar Süren İzolasyon

Siroz hastalığı teşhisi aldığı ve tedaviyi kabul etmediği iddiasıyla uzun süredir gündemde olan Harika Avcı, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sahneye adım attığı şarkıcılıkla da tanınıyor. Son günlerde Bakırköy'de yaşadığı evde ekonomik zorluklar yaşadığı konuşuldu.

"Bomba Gibiyim"

Harika Avcı'nın sağlık durumuyla ilgili merakları '2. Sayfa' programına verdiği demeçle giderdi ve "İyiyim, bomba gibiyim" dedi. Ekonomik sıkıntı iddialarını da yalanladı.

Ailesiyle İlgili Karışık İddialar

Bir dönem magazin gündeminin üst sıralarında yer alan sanatçının ağabeyinin vefat ettiği iddialarına Avcı, "Abim hayatta" yanıtını verdi. Ancak komşuları ve bölge esnafı, bu durumu teyit etmedi.

Evinin Kapılarına Neden Kapandı?

Harika Avcı'nın eve kapanık yaşamı nedeniyle ev sahibinin endişelendiği ve polise başvurduğu belirtildi. Avcı'nın, evine yapılan bu ziyarete tepkili olduğu ve "Evi mi gasbediyorsunuz?" şeklinde tepki gösterdiği aktarıldı.

Sosyal Medyada Gizemli Mesaj

Mayıs 2022'de sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Harika Avcı, paylaştığı fotoğrafa "Dışarıya kapanmak esasen içeriye açılmaktır" notunu eklemişti, bu paylaşım da sanatçının iç dünyası hakkında ipuçları veriyor.