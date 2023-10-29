7.500 TL, 8000 TL ve 9000 TL üzeri emekli maaşı alanlara 31 Ekim'e kadar ödeme yapılacak

Bu ek promosyonun detayları ve merak edilenler artık ortaya çıktı. İşte Akbank'ın bu konudaki açıklamaları:

Akbank'tan Ek Promosyon Haberi

Akbank, emeklilere yönelik önemli bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, emekli maaşı alanlara yönelik ek promosyon fırsatları detaylı bir şekilde açıklandı. İşte bu açıklamadan öne çıkanlar:

7.500 TL ve Üzeri Maaş Alanlara Ek Promosyon

Akbank'ın resmi web sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyanlar büyük fırsatlarla karşı karşıya. İşte detaylar:

7.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara, sadece 3 iş günü içinde ek promosyon ödemesi yapılacak.

Bu ek promosyon, emeklilerin bütçelerine önemli bir katkı sağlayacak.

Ödül Fırsatları da Kapınızda!

Akbank'ın sunduğu fırsatlar sadece ek promosyonlarla sınırlı değil. Aynı zamanda ödül fırsatları da emeklileri bekliyor. İşte bu ödül fırsatlarının detayları:

SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyanlar, 12.000 TL'ye kadar ödül fırsatından yararlanabilecekler.

Ayrıca, kampanya dönemi içerisinde, Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için her fatura başına 400 TL, toplamda ise 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül fırsatı sunulacak.

Kampanya Koşulları

Akbank'ın açıklamalarına göre, kampanya 18 Eylül tarihinde başladı ve 31 Ekim tarihine kadar devam edecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin bazı koşulları yerine getirmeleri gerekiyor:

SGK emekli maaşını 18 Eylül - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşımalı ve 3 yıl boyunca maaşı Akbank'tan almaya taahhüt etmelidir.

18 Eylül 2023 tarihinden önce Akbank'ta promosyon taahhüdü bulunan veya SGK Emekli Maaşını Akbank'a taşıyan müşteriler kampanyadan faydalanamazlar.

Promosyon ödemesi için SGK ile imzalanan "Gelir/Aylık Alanlara Promosyon Ödenmesine İlişkin Protokol" koşulları geçerlidir.

Emeklilerin promosyondan faydalanabilmesi için gelir ve aylıklarını üç yıl boyunca Akbank'tan almaya taahhüt etmeleri gerekmektedir. Bu taahhüt süresi, promosyon ödemesinin hesaba geçtiği tarihten itibaren başlar.

Ek Promosyon Miktarları

Ek promosyon miktarları, emekli maaşı aralığına göre değişiyor. İşte bu miktarlar: