7 Kamu Bankası ATM'leri Birleştirdi! Yeni Dönem Başlıyor!

TAM adı verilen bu proje, 7 kamu bankasının (Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT) işbirliğiyle hayata geçirildi.

7 Kamu Bankası ATM'leri Birleştirdi! Yeni Dönem Başlıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-05-2024 13:41

Türkiye'nin finansal hizmetlerinde önemli bir dönüşüm yaşanıyor. İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen önemli bir etkinlikte, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar'ın katılımıyla, kamu bankalarının ATM hizmetleri tek çatı altında birleştirildi. Bu devrim niteliğindeki proje, Türkiye'nin finansal altyapısını güçlendirecek ve hizmet kalitesini artıracak.

TAM adı verilen bu proje, 7 kamu bankasının (Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT) işbirliğiyle hayata geçirildi. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, törende yaptığı konuşmada, "TAM ATM platformuna dahil olan bankaların sahip oldukları ATM'lerin ülkedeki toplam ATM sayısının yüzde 36'sını, Türkiye'deki toplam ATM'lerde yapılan işlemlerin ise yüzde 40'ını oluşturduğunu" belirtti. Bu, Türkiye'nin finansal altyapısında sağlanan büyük bir güç birliğini ve işbirliğini temsil ediyor.

Bu dev projenin merkezi, İstanbul Finans Merkezi'ndeki VakıfBank Genel Müdürlük'te düzenlenen lansmanla duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, finans sektöründe bir dönüm noktası olarak kaydedildi. TAM ATM Projesi, vatandaşların finansal işlemlerini daha kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacak.

Bu önemli adım, Türkiye'nin dijital dönüşümüne ve finansal teknolojilerdeki ilerlemesine olan güçlü bir vurgu olarak değerlendirilmekte. Kamu bankalarının işbirliğiyle hayata geçirilen TAM ATM Projesi, vatandaşlara daha geniş bir erişim imkanı sunarken, finansal hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlayacak.

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