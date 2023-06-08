7 bankada adeta ardı ardına Cuma depremi! TEB, İNG, Denizbank, Aktifbank ve 3 banka az önce tek tek duyurdu! Şimdi bakın!

TEB, İNG, Denizbank, Aktifbank ve 3 banka az önce tek tek duyurdu! Şimdi bakın! 7 bankada adeta ardı ardına Cuma depremi- Para piyasaları son dönemlerin en hareketli günlerini yaşıyor. Dolar/TL kuru rekor tazeleyerek önceki kapanışa göre yüzde 7,32 artışla 23,18 liraya yükseldi. Resmi rakamlara göre, dolar/TL kuru son bir ayda yüzde 18'in üzerinde, yılbaşından bu yana ise yüzde 23'ten fazla yükseldi. Detaylar gecce.com.tr'de.

Döviz kurlarındaki bu artışa paralel olarak, altın da rekor kırdı. Kapalı çarşıda gram altının alış fiyatı 1.469 TL'ye, satış fiyatı ise 1.500 TL'ye ulaştı. Altın ve doların rekor üstüne rekor kırmasıyla birlikte, bankalar da ihtiyaç kredisi faiz oranlarını yükseltmeye devam ediyor. Son haftalarda 7 banka faiz oranlarında değişiklik yaparken, son olarak Garanti BBVA 36 aylık ihtiyaç kredisi faiz oranını 3,07'den 3,37'ye yükseltti.

İşte bazı bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları:

Garanti BBVA: 36 ay için faiz oranı %3,37. Aylık taksit bedeli 2.772 TL.

ING Bank: 36 ay için faiz oranı %2,79. Aylık taksit bedeli 2.460 TL.

İş Bankası: 36 ay için faiz oranı %1,95. Aylık taksit bedeli 2.102 TL.

Akbank: 36 ay için faiz oranı %2,83. Aylık taksit bedeli 2.477 TL.

TEB: 36 ay için faiz oranı %2,19. Aylık taksit bedeli 2.201 TL.

Denizbank: 36 ay için faiz oranı %3,30. Aylık taksit bedeli 2.690 TL.

Aktifbank: 36 ay için faiz oranı %4,49. Aylık taksit bedeli 5.379 TL.

Bu veriler, belirli bir tarih için açıklanan ihtiyaç kredisi faiz oranlarıdır. Ancak, faiz oranları zamanla değişebilir ve bankalar arasında farklılık gösterebilir.

İhtiyaçlarımızı karşılamak veya beklenmedik harcamalarla başa çıkmak için bankalardan ihtiyaç kredisi almak yaygın bir yöntemdir. Peki, ihtiyaç kredisi nasıl alınır? İşte adım adım rehber: