7 bankada adeta ardı ardına Cuma depremi! TEB, İNG, Denizbank, Aktifbank ve 3 banka az önce tek tek duyurdu! Şimdi bakın!

TEB, İNG, Denizbank, Aktifbank ve 3 banka az önce tek tek duyurdu! Şimdi bakın! 7 bankada adeta ardı ardına Cuma depremi- Para piyasaları son dönemlerin en hareketli günlerini yaşıyor. Dolar/TL kuru rekor tazeleyerek önceki kapanışa göre yüzde 7,32 artışla 23,18 liraya yükseldi. Resmi rakamlara göre, dolar/TL kuru son bir ayda yüzde 18'in üzerinde, yılbaşından bu yana ise yüzde 23'ten fazla yükseldi. Detaylar gecce.com.tr'de.
Döviz kurlarındaki bu artışa paralel olarak, altın da rekor kırdı. Kapalı çarşıda gram altının alış fiyatı 1.469 TL'ye, satış fiyatı ise 1.500 TL'ye ulaştı. Altın ve doların rekor üstüne rekor kırmasıyla birlikte, bankalar da ihtiyaç kredisi faiz oranlarını yükseltmeye devam ediyor. Son haftalarda 7 banka faiz oranlarında değişiklik yaparken, son olarak Garanti BBVA 36 aylık ihtiyaç kredisi faiz oranını 3,07'den 3,37'ye yükseltti.
İşte bazı bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları:
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Garanti BBVA: 36 ay için faiz oranı %3,37. Aylık taksit bedeli 2.772 TL.
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ING Bank: 36 ay için faiz oranı %2,79. Aylık taksit bedeli 2.460 TL.
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İş Bankası: 36 ay için faiz oranı %1,95. Aylık taksit bedeli 2.102 TL.
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Akbank: 36 ay için faiz oranı %2,83. Aylık taksit bedeli 2.477 TL.
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TEB: 36 ay için faiz oranı %2,19. Aylık taksit bedeli 2.201 TL.
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Denizbank: 36 ay için faiz oranı %3,30. Aylık taksit bedeli 2.690 TL.
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Aktifbank: 36 ay için faiz oranı %4,49. Aylık taksit bedeli 5.379 TL.
Bu veriler, belirli bir tarih için açıklanan ihtiyaç kredisi faiz oranlarıdır. Ancak, faiz oranları zamanla değişebilir ve bankalar arasında farklılık gösterebilir.
İhtiyaçlarımızı karşılamak veya beklenmedik harcamalarla başa çıkmak için bankalardan ihtiyaç kredisi almak yaygın bir yöntemdir. Peki, ihtiyaç kredisi nasıl alınır? İşte adım adım rehber:
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İhtiyaç Belirleme: İlk adım, ne için ihtiyaç kredisi almak istediğinizi belirlemektir. Örneğin, ev eşyası satın almak, tatil yapmak veya acil bir masrafı karşılamak gibi bir ihtiyacınızı belirleyin.
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Gelir ve Gider Analizi: Bankalar, kredi başvurularında gelir ve gider durumunuza dikkat eder. Gelirinizi ve mevcut harcamalarınızı gözden geçirin. Bankalar genellikle aylık gelirinizin belirli bir oranında kredi verebilirler. Bu nedenle, gelirinizin kredi ödemelerini karşılayabilecek düzeyde olduğundan emin olun.
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Kredi Miktarı Belirleme: İhtiyacınıza göre kredi miktarını belirleyin. Bankalar genellikle belirli bir alt ve üst sınırda kredi verir. İhtiyacınız olan miktarı belirlerken dikkatli olun ve sadece gerçekten ihtiyaç duyduğunuz kadarını talep edin.
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Banka Seçimi: İhtiyaç kredisini almak için çeşitli bankaları araştırın. Faiz oranları, vade seçenekleri ve diğer koşulları karşılaştırarak size en uygun olanı seçin. Ayrıca, bankaların müşteri hizmetleri, itibar ve güvenilirlik gibi faktörlerini de göz önünde bulundurun.
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Başvuru ve Belgeler: Seçtiğiniz bankaya başvuru yapmak için gerekli belgeleri hazırlayın. Genellikle kimlik belgesi, gelir belgesi, ikametgah belgesi gibi belgeler istenebilir. Bankanın talep ettiği belgeleri önceden öğrenerek hazırlığınızı yapın.Değerlendirme ve Onay Süreci: Banka, başvurunuzu değerlendirecek ve kredi talebinizi onaylayıp onaylamama kararı verecektir. Kredi notunuz, gelir durumunuz ve diğer kriterlere göre bu değerlendirme yapılır. Onay süreci bankadan bankaya farklılık gösterebilir. Kredi Sözleşmesi ve İmza: Kredi başvurunuz onaylandığında, banka size bir kredi sözleşmesi sunacak.