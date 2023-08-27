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65 yaş maaşı, evde bakım yardımı, engelli maaşı alanlara müjde verildi! Yeni maaşınız açıkladı! Hemen bakın!

Emekli ve memur maaşlarına yapılan artışların yanı sıra, 65 yaş maaşı, evde bakım yardımı ve engelli maaşları da yeni rakamlarla belirlendi.

65 yaş maaşı, evde bakım yardımı, engelli maaşı alanlara müjde verildi! Yeni maaşınız açıkladı! Hemen bakın!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-08-2023 09:49

Yeni maaşınız açıkladı! Hemen bakın! 65 yaş maaşı, evde bakım yardımı, engelli maaşı alanlara müjde verildi- Temmuz ayı, birçok sosyal destek ödemesinde yapılan zamların yansıdığı bir dönem oldu. Emekli ve memur maaşlarına yapılan artışların yanı sıra, 65 yaş maaşı, evde bakım yardımı ve engelli maaşları da yeni rakamlarla belirlendi. Temmuz ayı zamlı asgari ücreti 11.402 Türk Lirası olarak belirledi. Milyonlarca çalışan, Temmuz ayında zamlı maaşlarını almaya başladı.

65 yaş maaşı, evde bakım yardımı ve engelli maaşı alanlar için ise merakla beklenen zamlı rakamlar açıklandı. İşte detaylar:

65 Yaş Maaşı: Daha önce üç ayda bir 1.997 Türk Lirası olarak ödenen 65 yaş aylığı, Temmuz 2023 zammıyla birlikte 2.348 Türk Lirası'na yükseldi. 65 yaş maaşı almak için belirli şartlar gerekmektedir.

Evde Bakım Yardımı: 2023 yılının ilk yarısında 4.336 Türk Lirası olarak ödenen evde bakım maaşı, Temmuz zammıyla birlikte 5.097 Türk Lirası'na çıktı. Evde bakım yardımı almak isteyen vatandaşların hane içindeki kişi başı geliri belirli bir sınırı aşmamalıdır.

Engelli Maaşları: Temmuz zammıyla birlikte yüzde 40-69 arası engelli vatandaşlara ödenen maaş, 1.597 TL'den 1.874 TL'ye çıktı. Yüzde 70 ve üzeri engelli raporuna sahip vatandaşlara ise 2.392 TL'den 2.811 TL'ye yükseltildi. 18 yaş altı engelli yakınlarına verilen engelli yakını aylığı da 1.594 TL'den 1.874 TL'ye yükseldi.

Bu zamlarla birlikte sosyal destek alan vatandaşlar, daha yüksek rakamlarla desteklenmeye başladı. Ancak bu desteklerden faydalanmak için belirlenen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Vatandaşlar, hak ettikleri destekleri alabilmek için ilgili bakanlıkların açıklamalarını takip etmelidir.

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