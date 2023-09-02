65 yaş aylığı kaç para oldu?

Bugün açıklanan memur ve memur emeklisi maaş zamlarıyla birlikte, 65 yaş aylığı da en son güncellemelerle karşımıza çıktı. Temmuz ayındaki kademeli zammın ardından yaşlılık aylığı ödemeleri merakla bekleniyordu. Hatırlatmak gerekirse, 65 yaş aylıkları, enflasyon artış oranlarına göre yılda iki kez güncellenir. Son zammı Temmuz ayında gerçekleşmişti, ancak yeni verilerle güncellemeler yapıldı.

Türkiye'de 65 yaş aylığı, yaşlı vatandaşlarımız için önemli bir sosyal destek unsuru olarak öne çıkıyor. Bu aylık, yaşlı bireylerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla devlet tarafından sunulan bir ödemedir. 65 yaş aylığı alabilmek için bazı kriterlere uyum sağlamak gereklidir. Bunlar arasında Türkiye vatandaşı olmak, 65 yaşını doldurmuş olmak ve gelir durumunun belli bir sınırın altında olması yer almaktadır. Başvuru işlemleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) veya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yapılır.

MEMUR MAAŞ ZAMLARI

2023 - 2024 dönemi için memur ve memur emeklisinin zam oranları da sonunda açıklandı. Buna göre, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10 zam yapılacak ve 2025'in ilk altı ayında yüzde 6, ikinci altı ayında ise yüzde 5 zam uygulanacak. Ayrıca, enflasyon farklarının da bu zammın üzerine ekleneceği belirtildi.

YENİ YAŞLILIK AYLIĞI MİKTARI

Enflasyon artış oranları ve maaş katsayılarına bağlı olarak 65 yaş aylığı 1.997 TL'den 2.348 TL'ye yükseldi. 2024 yılında ise yaşlılık aylığı miktarının, Ocak ayındaki yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkları neticesinde yaklaşık yüzde 40 artması bekleniyor. Bu bilgilere göre, 2.348 TL olan 65 yaş aylığının 2024 Ocak ayında 3.400 TL seviyelerine yükselmesi öngörülüyor.