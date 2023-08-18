65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı alanlar soğuk terler döktü! Yeni zamlı maaşlar tam da bu kadar oldu

Yeni zamlı maaşlar tam da bu kadar oldu! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı alanlar soğuk terler döktü- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarıyla birlikte, milyonlarca vatandaşın ilgiyle beklediği asgari ücret, emekli maaşı ve memur maaşı zamları netleşti. Temmuz ayı itibarıyla asgari ücret, 11 bin 402 TL olarak duyuruldu, bu da yüzde 34'lük bir artışa işaret ediyor.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından, emekli ve memur maaşlarına yapılan zam oranları da belirlendi. Emekli maaşları yüzde 25, en düşük memur maaşı ise 22 bin 17 TL olarak güncellendi.

Bu gelişmelerle birlikte, hükümet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan sosyal destek ödemeleri de merak konusu oldu. "65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı ne kadar oldu?" sorusu binlerce kişinin aklını kurcalamaya başladı.

Emekli, memur ve asgari ücret zamlarının yanı sıra, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli aylığı tutarlarında da artış yaşandı.

65 Yaş Aylığı ve Diğer Destek Ödemeleri Arttı

65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli aylığı alan vatandaşlar, son zamla birlikte daha yüksek ödemeler alacaklar. 65 yaş aylığı, üç ayda bir yatırılan bir ödeme türüdür ve Temmuz zammıyla birlikte 2 bin 348 Türk Lirası olarak ödenecek hale geldi.

Evde bakım parası ise, bakıma muhtaç yaşlılar ve engellilere yönelik bir destek ödemesidir. Temmuz 2023 zammıyla birlikte, bu ödeme 5 bin 97 Türk Lirası olarak güncellendi. Ancak, bu ödemenin alınabilmesi için hane içindeki kişi başı gelirinin 7 bin 601,55 lirayı aşmaması gerekmektedir.

Engelli maaşları da zammın etkisiyle arttı. Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip olan vatandaşlar için ödenen maaş, 1.597 TL'den 1.874 TL'ye çıktı. Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olanlara ödenen aylık maaş ise 2 bin 392 TL'den 2 bin 811 TL'ye yükseltildi.

18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlar için de ödenen engelli yakını maaşı Temmuz zammıyla birlikte 1.874 TL'ye yükseldi.