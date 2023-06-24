  • 24 HAZİRAN Cumartesi 18:03
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parasına dipleri düşüren zam! Temmuz'da hemen yeni maaşlara bakın!

Asgari ücrete yapılan zamın ardından birçok maaş ve ödeme kaleminde değişiklik yaşanmaktadır. Bu değişiklikler arasında 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası da bulunmaktadır.

65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parasına dipleri düşüren zam! Temmuz'da hemen yeni maaşlara bakın!
Yayın Tarihi : 2023-06-24 12:10

Temmuz'da hemen yeni maaşlara bakın! 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parasına dipleri düşüren zam- Asgari ücrete yapılan zamın ardından birçok maaş ve ödeme kaleminde değişiklik yaşanmaktadır. Bu değişiklikler arasında 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası da bulunmaktadır. Temmuz ayı itibarıyla bu ödemelerde artışlar gerçekleşecektir.

Devlet tarafından sağlanan sosyal destek ödemeleri arasında yer alan 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası binlerce kişi tarafından kullanılmaktadır. Temmuz ayında yapılacak zam ile bu ödemelerin tutarları artacaktır. Zam miktarıyla ilgili net bilgilere ek olarak, başvuru şartları da merak ediliyor. 

65 yaş aylığı için başvuruda bulunmak isteyenlerin 65 yaşını doldurmuş olmaları, Türk vatandaşı olmaları, herhangi bir sosyal güvencelerinin bulunmaması, nafaka almamaları, gelir ve sağlık sigortası sahibi olmamaları, hane halkı gelirinin asgari ücretin 3'te 1'ini aşmaması gibi şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Engelli aylığı almak isteyenlerin ise nafaka almamaları, herhangi bir gelirlerinin bulunmaması, sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamaları gibi şartları sağlamaları gerekmektedir. Ayrıca, hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden fazla olmaması gerekmektedir. Evde bakım parası alabilmek için belirli şartlar aranmaktadır. Bu şartlar arasında gelir kriterinin uygun olması, bakıma muhtaçlık durumu, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporunun bulunması gibi gereklilikler bulunmaktadır.

65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parasına dipleri düşüren zam! Temmuz'da hemen yeni maaşlara bakın!1

Temmuz ayında yapılacak zam ile birlikte 65 yaş aylığı, yani yaşlılık aylığı 3.489 Türk Lirası olarak ödenecektir. Engelli aylığı ise yüzde 40-69 oranında engelliler için en düşük 2.328 Türk Lirası, yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için ise 3.496 Türk Lirası olarak belirlendi. 

Evde bakım parasının Temmuz ayında ne kadar artacağı henüz kesinleşmemiş olup, Ocak ayında 4.336 Türk Lirası'na yükselmişti. Memur maaş zammına göre evde bakım parasına zam yapılması bekleniyor. 

Benzer Haberler
Kıyıda, köşede toplu paranız varsa hemen bakın! İslam Memiş net konuştu! O tarihten sonra patlayacak! Kıyıda, köşede toplu paranız varsa hemen bakın! İslam Memiş net konuştu! O tarihten sonra patlayacak!
İkinci el otomobil fiyatları yüzde 55 düşecek; Artık yeni düzenlemeyle bunu yapmak hayal! Devlet el koydu! İkinci el otomobil fiyatları yüzde 55 düşecek; Artık yeni düzenlemeyle bunu yapmak hayal! Devlet el koydu!
EYT'lilere bayram öncesi kara haber! Bugün hesabınıza bakın maaşınız iptal edilmiş olabilir EYT'lilere bayram öncesi kara haber! Bugün hesabınıza bakın maaşınız iptal edilmiş olabilir
18-30 yaş arası PTT personel alımı tarihleri resmen açıklandı mı? PTT personel alımı başladı mı? İşte başvuru şartları 18-30 yaş arası PTT personel alımı tarihleri resmen açıklandı mı? PTT personel alımı başladı mı? İşte başvuru şartları
Renault peynir ekmek gibi satacak arabasını Türkiye'ye getirdi; Clio modelinden daha ucuz! Herkes alacak! Renault peynir ekmek gibi satacak arabasını Türkiye'ye getirdi; Clio modelinden daha ucuz! Herkes alacak!
Türk Telekom 26.000 TL maaşla personel alımına başladı: İşte başvuru şartları ve kadrolar 2023 Türk Telekom 26.000 TL maaşla personel alımına başladı: İşte başvuru şartları ve kadrolar 2023
ÇOK OKUNANLAR
Dönence’nin afişi yayınlandı
  • 23-06-2023 12:00

Dönence’nin afişi yayınlandı

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!
  • 19-06-2023 09:22

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı
  • 18-06-2023 08:13

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?
  • 23-06-2023 11:50

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi: İşte fiyatları
  • 18-06-2023 12:57

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi: İşte fiyatları