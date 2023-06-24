65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parasına dipleri düşüren zam! Temmuz'da hemen yeni maaşlara bakın!

Temmuz'da hemen yeni maaşlara bakın! 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parasına dipleri düşüren zam- Asgari ücrete yapılan zamın ardından birçok maaş ve ödeme kaleminde değişiklik yaşanmaktadır. Bu değişiklikler arasında 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası da bulunmaktadır. Temmuz ayı itibarıyla bu ödemelerde artışlar gerçekleşecektir.

Devlet tarafından sağlanan sosyal destek ödemeleri arasında yer alan 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası binlerce kişi tarafından kullanılmaktadır. Temmuz ayında yapılacak zam ile bu ödemelerin tutarları artacaktır. Zam miktarıyla ilgili net bilgilere ek olarak, başvuru şartları da merak ediliyor.

65 yaş aylığı için başvuruda bulunmak isteyenlerin 65 yaşını doldurmuş olmaları, Türk vatandaşı olmaları, herhangi bir sosyal güvencelerinin bulunmaması, nafaka almamaları, gelir ve sağlık sigortası sahibi olmamaları, hane halkı gelirinin asgari ücretin 3'te 1'ini aşmaması gibi şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Engelli aylığı almak isteyenlerin ise nafaka almamaları, herhangi bir gelirlerinin bulunmaması, sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamaları gibi şartları sağlamaları gerekmektedir. Ayrıca, hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden fazla olmaması gerekmektedir. Evde bakım parası alabilmek için belirli şartlar aranmaktadır. Bu şartlar arasında gelir kriterinin uygun olması, bakıma muhtaçlık durumu, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporunun bulunması gibi gereklilikler bulunmaktadır.

Temmuz ayında yapılacak zam ile birlikte 65 yaş aylığı, yani yaşlılık aylığı 3.489 Türk Lirası olarak ödenecektir. Engelli aylığı ise yüzde 40-69 oranında engelliler için en düşük 2.328 Türk Lirası, yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için ise 3.496 Türk Lirası olarak belirlendi.

Evde bakım parasının Temmuz ayında ne kadar artacağı henüz kesinleşmemiş olup, Ocak ayında 4.336 Türk Lirası'na yükselmişti. Memur maaş zammına göre evde bakım parasına zam yapılması bekleniyor.