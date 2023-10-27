600.000 TL faizsiz krediyle otomobil müjdesi: MAXUS e-Deliver 3 kapış kapış satılıyor

MAXUS e-Deliver 3, elektrikli taşımacılık dünyasının önde gelen oyuncularından biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu şaşırtıcı ticari araç, çeşitli avantajları ile dikkat çekiyor.

Şehir İçi Performans

371 km'ye varan şehir içi WLTP menzili, MAXUS e-Deliver 3'ün günlük işlerinizi kolayca halledebileceği anlamına gelir. Bu, şehir içi teslimatlarınızı ve işlerinizi optimize etmenize yardımcı olur. Elektrikli motorun gücüyle trafik sıkışıklığına takılmadan hızla ilerleyebilirsiniz.

Ekonomik ve Çevre Dostu

MAXUS e-Deliver 3, sıfır emisyonlu bir araçtır, bu da çevreye duyarlı olduğunuz anlamına gelir. Aynı zamanda elektrikli araçların düşük işletme maliyetlerine sahip olduğunu unutmamak önemlidir. Elektrik fiyatları dizel yakıt maliyetlerinden çok daha düşüktür.

Teklif Detayları

Bu özel kampanya, 31 Ekim 2023 tarihine kadar geçerlidir ve Doğan Trend yetkili satıcılarından satın alınan 2023 model yılı 0 km Maxus eDeliver 3'ü kapsamaktadır. Kampanya, Türk Ekonomi Bankası AŞ. ve T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

Kredi Avantajları

Türk Ekonomi Bankası AŞ., bu kampanya kapsamında %0,00 faizli kredi sunmaktadır. Bu kredi, 600.000 TL tutarında ve 6 ay vadeli bir ticari taşıt kredisi olarak sunulmaktadır. Tahsis ücreti 6600 TL, rehin tesis ücreti 75,35 TL'dir. Yıllık maliyet oranı %4,1147'dir ve aylık taksit tutarı 100.000 TL'dir. Sigorta masrafları bu hesaplamalara dahil edilmemiştir.

Türk Ekonomi Bankası AŞ. ayrıca %2,84 faiz oranıyla 600.000 TL tutarında 48 ay vadeli ticari taşıt kredisi sunmaktadır. Tahsis ücreti 6600 TL, rehin tesis ücreti 75,35 TL'dir. Yıllık maliyet oranı %43,3374 ve aylık taksit tutarı 23.668 TL'dir. Sigorta masrafları yıllık maliyet oranı hesaplamaları dahil edilmemiştir.

T. Garanti Bankası A.Ş., 600.000 TL tutarında 6 ay vadeli ticari kredi için %0,00 faiz oranı sunmaktadır. Tahsis ücreti, BSMV dahil 6930 TL, rehin tesis ücreti 86,65 TL'dir. Yıllık maliyet oranı %4,138 ve aylık taksit tutarı 100.000 TL'dir. Sigorta masrafları yıllık maliyet oranı hesaplamaları dahil edilmemiştir.

Wallbox Pulsar Plus Hediyesi

MAXUS e-Deliver 3 satın alımlarında Wallbox Pulsar Plus hediye edilmektedir. Bu harika şarj cihazı, aracınızı hızlı ve güvenli bir şekilde şarj etmenizi sağlar. Ekim ayı boyunca bu hediye sadece bireysel satın alımlar için geçerlidir ve kurulum dahil değildir.

Not: Wallbox Pulsar Plus hediyesi çoklu araç alımlarında (filo) geçerli değildir.