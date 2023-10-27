Advert

600.000 TL faizsiz krediyle otomobil müjdesi: MAXUS e-Deliver 3 kapış kapış satılıyor

MAXUS e-Deliver 3'ü satın almanın tam zamanı! Bu özel teklif kapsamında, Wallbox Pulsar Plus cihazı hediye ediliyor. Hem çevre dostu hem de ekonomik bir ticari araç sahibi olma fırsatını kaçırmayın. Şimdi size bu harika teklifi daha yakından tanıtalım.

600.000 TL faizsiz krediyle otomobil müjdesi: MAXUS e-Deliver 3 kapış kapış satılıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-10-2023 09:55

MAXUS e-Deliver 3, elektrikli taşımacılık dünyasının önde gelen oyuncularından biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu şaşırtıcı ticari araç, çeşitli avantajları ile dikkat çekiyor.

Şehir İçi Performans

371 km'ye varan şehir içi WLTP menzili, MAXUS e-Deliver 3'ün günlük işlerinizi kolayca halledebileceği anlamına gelir. Bu, şehir içi teslimatlarınızı ve işlerinizi optimize etmenize yardımcı olur. Elektrikli motorun gücüyle trafik sıkışıklığına takılmadan hızla ilerleyebilirsiniz.

Ekonomik ve Çevre Dostu

MAXUS e-Deliver 3, sıfır emisyonlu bir araçtır, bu da çevreye duyarlı olduğunuz anlamına gelir. Aynı zamanda elektrikli araçların düşük işletme maliyetlerine sahip olduğunu unutmamak önemlidir. Elektrik fiyatları dizel yakıt maliyetlerinden çok daha düşüktür.

Teklif Detayları

Bu özel kampanya, 31 Ekim 2023 tarihine kadar geçerlidir ve Doğan Trend yetkili satıcılarından satın alınan 2023 model yılı 0 km Maxus eDeliver 3'ü kapsamaktadır. Kampanya, Türk Ekonomi Bankası AŞ. ve T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

Kredi Avantajları

Türk Ekonomi Bankası AŞ., bu kampanya kapsamında %0,00 faizli kredi sunmaktadır. Bu kredi, 600.000 TL tutarında ve 6 ay vadeli bir ticari taşıt kredisi olarak sunulmaktadır. Tahsis ücreti 6600 TL, rehin tesis ücreti 75,35 TL'dir. Yıllık maliyet oranı %4,1147'dir ve aylık taksit tutarı 100.000 TL'dir. Sigorta masrafları bu hesaplamalara dahil edilmemiştir.

Türk Ekonomi Bankası AŞ. ayrıca %2,84 faiz oranıyla 600.000 TL tutarında 48 ay vadeli ticari taşıt kredisi sunmaktadır. Tahsis ücreti 6600 TL, rehin tesis ücreti 75,35 TL'dir. Yıllık maliyet oranı %43,3374 ve aylık taksit tutarı 23.668 TL'dir. Sigorta masrafları yıllık maliyet oranı hesaplamaları dahil edilmemiştir.

T. Garanti Bankası A.Ş., 600.000 TL tutarında 6 ay vadeli ticari kredi için %0,00 faiz oranı sunmaktadır. Tahsis ücreti, BSMV dahil 6930 TL, rehin tesis ücreti 86,65 TL'dir. Yıllık maliyet oranı %4,138 ve aylık taksit tutarı 100.000 TL'dir. Sigorta masrafları yıllık maliyet oranı hesaplamaları dahil edilmemiştir.

Wallbox Pulsar Plus Hediyesi

MAXUS e-Deliver 3 satın alımlarında Wallbox Pulsar Plus hediye edilmektedir. Bu harika şarj cihazı, aracınızı hızlı ve güvenli bir şekilde şarj etmenizi sağlar. Ekim ayı boyunca bu hediye sadece bireysel satın alımlar için geçerlidir ve kurulum dahil değildir.

Not: Wallbox Pulsar Plus hediyesi çoklu araç alımlarında (filo) geçerli değildir.

Benzer Haberler
Peş peşe açıklandı! Yüzde 35 faiz altın, dolar, euro ve borsa'yı nasıl etkiler? Yatırım yapacaklar dikkat! Peş peşe açıklandı! Yüzde 35 faiz altın, dolar, euro ve borsa'yı nasıl etkiler? Yatırım yapacaklar dikkat!
Akbank hesabı olanlar için 2 gün süre verildi! Bankaya başvuru yapmanız şart Akbank hesabı olanlar için 2 gün süre verildi! Bankaya başvuru yapmanız şart
31.Dönem POMEM polis alımı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? 31.Dönem POMEM polis alımı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?
Emekliye 15000 TL ödeme haberi geldi! Devlet destekli olarak 30-31 Ekim tarihlerinde hesapta Emekliye 15000 TL ödeme haberi geldi! Devlet destekli olarak 30-31 Ekim tarihlerinde hesapta
TC kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 ve 10 olanlara az önce duyuru geldi: PTT'den 600 TL ödemenizi alın! TC kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 ve 10 olanlara az önce duyuru geldi: PTT'den 600 TL ödemenizi alın!
Dolarda kantarın topuzu kaçıyor! Selçuk Geçer doların alev alacağı tarihi duyurdu: Önce 46 sonra 61 TL'yi görecek Dolarda kantarın topuzu kaçıyor! Selçuk Geçer doların alev alacağı tarihi duyurdu: Önce 46 sonra 61 TL'yi görecek
ÇOK OKUNANLAR
Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?
  • 24-10-2023 14:16

Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma
  • 21-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!
  • 23-10-2023 13:03

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!

Kalben ilginç dansına dair konuştu!
  • 24-10-2023 11:00

Kalben ilginç dansına dair konuştu! "Memelerini sallayınca..."

Can Yaman yorumlara fena sinirlendi: Size oradan ne oluyor!
  • 23-10-2023 11:38

Can Yaman yorumlara fena sinirlendi: Size oradan ne oluyor!