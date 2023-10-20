6 Şubat depreminden sonra 17 çimento fabrikasına soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurumu, Türkiye'nin birçok ilini etkileyen 6 Şubat depremlerinin ardından çimento ve hazır beton sektöründeki rekabeti yakından incelemeye aldı. Bu inceleme kapsamında, 11 ilde yapılan depremlerin yıkıma sebep olan yapı usulsüzlükleriyle ilgili çalışmalar da hızla devam ediyor.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Kurumun son dönemde çimento, hazır beton ve yapı kimyasalları alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Küle, bu sektörlerde fırsatçılara göz açtırmayacaklarını vurgulayarak, "Deprem bölgesi odağında yürüttüğümüz incelemelerimiz kapsamında 17 teşebbüs hakkında soruşturma başlattığımızın bilgisini ilk kez paylaşmış olayım. Yaptığımız incelemelerde, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin birlikte fiyat tespit ettiklerine ve müşteri paylaştıklarına ilişkin kuvvetli deliller elde ettik ve soruşturma sürecimizi başlattık. Hassasiyetimiz aynı kararlıkla devam ediyor" dedi.

Rekabet Kurumu, çimento ve hazır beton sektörlerindeki rekabeti değerlendirmeye aldı. İnceleme kapsamında 17 farklı firma hakkında soruşturma başlatıldı. Bu firmaların rekabet kurallarına aykırı hareket ettikleri ve rekabeti engelledikleri şüphesi üzerine yoğunlaşıldı.

6 Şubat depremlerinin yıkıcı etkileriyle sarsılan bölgelerde yapılan incelemeler hala devam ediyor. Bu incelemeler, depremlerin neden olduğu hasarların boyutunu ve yapı usulsüzlüklerini belirlemeyi amaçlıyor. Rekabet Kurumu, bu incelemeleri yakından takip ediyor ve gerektiğinde soruşturmalara dönüştürüyor.

Rekabet Kurumu, çimento ve hazır beton sektörlerinin yanı sıra yapı kimyasalları alanında da incelemeler yürütüyor. Yapı kimyasalları, çimento ve hazır beton üretiminde önemli bir rol oynuyor. Bu alanda fiyatlandırma stratejilerine ilişkin şüpheler bulunuyor ve rekabete aykırı davranışlar tespit edilmeye çalışılıyor.

Birol Küle, yapı kimyasallarıyla ilgili yapı malzemeleri sektörünü de incelediklerini belirterek, "Yapı kimyasalları katkı ve karışımları çimento ve hazır beton sektörlerinde önemli bir girdi olarak kullanılıyor. Yine benzer şekilde fiyatlama stratejilerine yönelik anlaşmaya varıldığına, rekabete duyarlı bilgi değişiminde bulunulduğuna ve ihalelerde danışıklı hareket edildiğine yönelik şüphelerimiz var" dedi.

Rekabet Kurumu'nun bu önemli soruşturması, çimento, hazır beton ve yapı kimyasalları sektörlerindeki rekabetin sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlama amacını taşıyor.

Türkiye Rekabet Kurumu, rekabetin korunması ve sağlıklı bir piyasa ortamının sürdürülmesi amacıyla yaptırımların uygulanmasının önemini vurguluyor. Bu bağlamda, çimento ve hazır beton sektörlerindeki faaliyetleri titizlikle inceleyen kurum, aynı zamanda yapı kimyasalları, kimyasal katkı ve karışım pazarlarında da rekabeti kısıtlayıcı davranışları tespit ediyor.

Türkiye Rekabet Kurumu Başkanı, bu incelemenin uluslararası boyutta olduğunu belirtti. İncelemeler sırasında, Avrupa Komisyonu Rekabet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere diğer ülkelerin rekabet otoriteleriyle yakın işbirliği içinde olduklarını ve görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Kurumun başkanı, yapı kimyasallarıyla ilgili yürüttükleri incelemenin hazırlık çalışmalarının da Avrupa Komisyonu ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu işbirliği sayesinde, uluslararası alanda rekabetin korunması için daha etkili adımlar atılması hedefleniyor.

Türkiye Rekabet Kurumu, rekabeti destekleyici önlemler alarak, piyasa koşullarını iyileştirme çabalarını sürdürüyor ve yapı kimyasalları sektöründe adil rekabetin teminatını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan incelemelerin sonuçlarına göre gerekli yaptırımların uygulanmasıyla, sektörde daha sağlıklı bir rekabet ortamının oluşturulması amaçlanıyor.