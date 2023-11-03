6 Kasım Pazartesi emeklinin yüzü gülecek! 4A 4B 4C’li emeklilere 11.000 TL ek ödeme yatacak

Sabırsızlıkla beklenen ek ödeme duyuruları peş peşe gelirken, emeklilerin yüzünü güldürecek kampanyaların detayları da netleşiyor. 6 Kasım'da IBAN'lara yapılacak ek ödemelerle başlayan süreç, 30 Kasım'a kadar devam edecek olan promosyon kampanyalarıyla taçlanıyor. İş Bankası'nın rekor bir promosyon ödemesiyle gündeme gelen bu özel dönem, emeklilerin hayat kalitelerini artırma fırsatını da beraberinde getiriyor. Peki, emekliler bu kampanyalardan nasıl yararlanabilir? İşte cevabı ve çok daha fazlası bu haberimizde...

Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca emekli vatandaşımız için Kasım ayı, ek ödemelerle dolu bir ay olacak. Açıklanan son duyurulara göre, emeklilik maaşlarına ek olarak verilecek olan promosyonlar, hayatın pahalılığı ile mücadele eden emekliler için bir nebze olsun rahatlama sağlayacak. İş Bankası'nın öncülük ettiği kampanya kapsamında, emekliler, maaşlarını taahhüt ettikleri takdirde 11.000 TL'ye varan promosyon ödemelerinden yararlanabilecekler.

İş Bankası'ndan Emeklilere Kasım Ayının İlk Jestleri:

İş Bankası'nın yapmış olduğu son dakika açıklaması, emekli vatandaşlar için son derece önemli. Banka, 30 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek promosyon kampanyasına katılacak emekliler için başvuruların mesai bitimine kadar yapılabileceğini duyurdu. Bu kampanya ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı fark etmeksizin, tüm emeklilere yönelik bir promosyon imkanı sunuluyor.

11.000 TL'ye Varan Ek Ödeme Fırsatı:

Emekli vatandaşlarımız için sunulan bu promosyon, 3 yıl süreyle maaşlarını bankaya taşıma taahhüdü verilmesi şartıyla geçerli. Böylelikle, düşük zamlarla geçinmeye çalışan emeklilerimiz, İş Bankası'nın sağladığı bu desteği alabilecekler.

Mesai Bitimine Kadar Yapılacak Başvurular:

Emekliler, İş Bankası'nın İŞCEP mobil uygulaması üzerinden veya banka şubelerinden 30 Kasım mesai bitimine kadar başvurularını yapabilecekler. İş Bankası, emekli müşterilerine ek olarak düşük faizli kredi, faizsiz nakit avans imkanı gibi fırsatlar da sunarak, emeklilik dönemlerini daha da rahat geçirmeleri için çeşitli avantajlar sağlıyor.