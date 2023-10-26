6 ay vadeli 20.000 TL %0 faizli taksitli nakit avans müjdesi geldi

Yapı Kredi, müşterilerine özel olarak sunduğu %0 faizli taksitli nakit avans fırsatıyla dikkat çekiyor. Peki, bu fırsatın detayları neler? İşte Yapı Kredi'nin bu cazip teklifi hakkında bilmeniz gereken her şey...

1. Yapı Kredi'nin %0 Faizli Taksitli Nakit Avans Fırsatı Nedir?

Yapı Kredi, müşterilerine özel bir kampanya ile 6 ay vadeli ve 20.000 TL'ye varan nakit avans imkanı sunuyor. Ancak bu kampanyanın en dikkat çekici yanı, %0 faiz oranıyla sunulması. Yani bu kampanyadan faydalanan müşteriler, aldıkları nakit avans için ekstra faiz ödemesi yapmadan geri ödeme yapabilecekler.

2. Bu Fırsattan Kimler Faydalanabilir?

Bu kampanya, "Yapı Kredili" olan ve Yapı Kredi Mobil uygulamasını kullanan müşterilere özel. Eğer Yapı Kredi müşterisi değilseniz, banka şubesine giderek veya online olarak Yapı Kredi müşterisi olabilirsiniz. Daha sonra Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirerek bu fırsattan faydalanabilirsiniz.

3. Chippin Nedir ve Bu Kampanyayla Ne İlgisi Var?

Chippin, Yapı Kredi'nin sunduğu bir ödeme ve para transferi platformudur. Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden Chippin'e üye olarak, bu %0 faizli taksitli nakit avans fırsatından faydalanabilirsiniz. Chippin üyeliği, bu kampanyaya katılmak için gereklidir.

4. Kampanyanın Avantajları Nelerdir?

Faizsiz Nakit Avans: Bu kampanya ile alacağınız nakit avans için ekstra faiz ödemenize gerek kalmaz.

Esnek Vade: 6 ay vadeli nakit avans imkanı sayesinde geri ödemelerinizi rahatça yapabilirsiniz.

Yüksek Limit: 20.000 TL'ye kadar nakit avans kullanma imkanı sunulmaktadır.

Kolay Başvuru: Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden kolayca başvuru yapabilirsiniz.

5. Kampanyaya Nasıl Katılabilirim?

Yapı Kredi müşterisiyseniz ve Yapı Kredi Mobil uygulamanız varsa, uygulama üzerinden Chippin'e üye olmanız yeterli. Üye olduktan sonra, uygulama üzerinden nakit avans başvurusu yapabilirsiniz. Başvurunuz onaylandığında, nakit avansınız hemen hesabınıza aktarılır.