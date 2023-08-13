5724'e SMS gönderene binlerce lira indirim yapılacak! Böylesi ilk kez yapılıyor!

Böylesi ilk kez yapılıyor! 5724'e SMS gönderene binlerce lira indirim yapılacak- Türkiye ekonomisinin nabzını tutan sektör uzmanlarından gelen son açıklamalara göre, ülkemizde kredi kartı harcamaları geçtiğimiz hafta 182 milyar TL'yi aşarak görülmemiş bir rekor kırdı. Enflasyondaki yükseliş ve artan yaşam maliyetleri, bireyleri kredi kartlarına yönlendirirken, harcamalardaki bu dikkate değer artışın temelleri böylelikle atılmış oldu. Bankalar da bu artışı fırsata çevirerek yeni kampanyalarını duyurup daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı amaçlıyor.

Bankaların Cömert Kampanyalarıyla Kazanç Kapıları Açılıyor

Vatandaşlar, bankaların sunmuş olduğu avantajlı kampanyalarla hem bütçelerini rahatlatma hem de parapuanlar kazanma fırsatını yakalıyorlar. Bu cazip teklifler resmi banka internet siteleri üzerinden duyurulurken, vatandaşlar aynı zamanda mobil bankacılık platformları üzerinden tek tıklama ile işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyorlar.

Vakıfbank'tan Dev Kampanya: İlk Ödemenizde Büyük İndirim Fırsatı!

Vakıfbank, müşterilerine yönelik sunduğu yeni kampanya ile büyük bir avantaj sunuyor. Worldkard kullanıcıları bu kampanya sayesinde, kredi kartı ödemelerinde 1250 TL'ye varan indirim kazanma fırsatını elde ediyorlar.

Sözünüze Göre İndirimler: İlk Ekstrede Kazanın!

Vakıfbank Worldcard sahipleri için 12 aylık bir süreci kapsayan bu kampanya, aylık harcama taahhütlerine göre çeşitli indirimler sunuyor. İşte detaylar:

1.500 TL aylık harcama taahhüdüne karşılık ilk ekstrede 50 TL indirim,

2.000 TL aylık harcama taahhüdüne karşılık ilk ekstrede 75 TL indirim,

3.000 TL aylık harcama taahhüdüne karşılık ilk ekstrede 100 TL indirim,

5.000 TL aylık harcama taahhüdüne karşılık ilk ekstrede 200 TL indirim,

10.000 TL aylık harcama taahhüdüne karşılık ilk ekstrede 500 TL indirim,

15.000 TL aylık harcama taahhüdüne karşılık ilk ekstrede 800 TL indirim,

20.000 TL aylık harcama taahhüdüne karşılık ilk ekstrede 1.200 TL indirim.

Katılım Kolaylığı: Tek Tıkla Kampanyaya Dahil Olun!

SözünleKazan kampanyasına katılmak oldukça basit. Müşteri İletişim Merkezi'ni aramak, İnternet Bankacılığı'ndan veya VakıfBank Mobil uygulamasından giriş yapmak veya uygun anahtar kodunu belirleyip son 6 haneyle birlikte 5724'e SMS göndermek yeterli olacaktır.

Kampanya Detayları ve Önemli Bilgiler