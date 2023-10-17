563.900 TL'ye Fiat sıfır araç satmaya başladı! Yeni kampanyası ise cabası

Fiat Fiorino, Türkiye'de 563.900 TL'den başlayan cazip bir fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Bu uygun fiyatla, Fiorino, bütçe dostu bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu versiyonda 1.4 litrelik benzinli motor, 77 beygir gücü üretiyor. Motor, manuel şanzımanla birleştiğinde, yüksek performans beklemeyenler için ideal bir seçenek sunuyor. Fiorino'nun amacı, hız yarışlarına girişmek veya sportif sürüşler yapmak değil. Bu model, günlük kullanım ve iş amaçlı kullanım için özel olarak tasarlanmıştır.

İş Dünyasının Vazgeçilmezi

Fiat Fiorino, özellikle ticaret ve iş dünyası için pratik bir seçenek sunuyor. 650 kilograma kadar yük taşıma kapasitesi, işlerinizi kolaylaştırırken, araç aynı zamanda 1.52 m³'lük geniş bir yük bölgesi sunuyor. Bu, taşınacak yükler için yeterli alan sağlar. Arka kapılar ve kayar yan kapılar sayesinde erişim konusunda büyük kolaylık sağlanmıştır.

Şehir İçi Manevra Kabiliyeti

Fiorino, kompakt boyutları sayesinde şehir içi kullanım için oldukça manevra kabiliyetine sahip bir araçtır. Sıkışık trafikte rahatça hareket edebilir ve park etme konusunda büyük kolaylık sağlar. Bu, işlerinizi hızlı ve verimli bir şekilde halletmenize yardımcı olur.

Fiat Fiorino'nun Farklı Versiyonları ve Fiyatları

Fiat Fiorino, farklı versiyonlarıyla çeşitli ihtiyaçlara cevap verir. İşte Fiorino'nun farklı versiyonlarının fiyatları:

1.4 Fire 77HP E6D Final Pop Manuel Benzin

Fiyatı: 563.900 TL

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Pop Manuel Benzin/LPG

Fiyatı: 580.900 TL

1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Pop Manuel Dizel

Fiyatı: 640.900 TL

1.4 Fire 77HP E6D Final Safeline Manuel Benzin

Fiyatı: 578.900 TL

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Safeline Manuel Benzin/LPG

Fiyatı: 595.900 TL

1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Safeline Manuel Dizel

Fiyatı: 655.900 TL

1.4 Fire 77HP E6D Final Premio Manuel Benzin

Fiyatı: 603.900 TL

1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Premio Manuel Dizel

Fiyatı: 680.900 TL

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Premio Manuel Benzin/LPG

Fiyatı: 620.900 TL

1.3 M.Jet 95Hp E6.4 100. Yıl Özel Serisi Manuel Dizel

Fiyatı: 705.900 TL

Fiat Fiorino'nun bu versiyonları, iş dünyası için farklı ihtiyaçları karşılayacak şekilde çeşitlendirilmiştir. Her biri, uygun fiyatla pratik ve güvenilir bir iş ortağı sunar.