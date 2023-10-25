541 bin TL’ye satılıyor! Seat Ibiza, Seat Arona fırsatları tam bomba!

Özellikle engelli vatandaşlar için sağlanan ÖTV muafiyeti, otomobil sahibi olmayı biraz daha kolaylaştırıyor. Peki, bu ÖTV muafiyetinden kimler yararlanabilir? Hangi kurallar uygulanıyor? İşte detaylar...

Türkiye'de Otomobil Sahibi Olmanın Maliyeti

Türkiye'de bir otomobil sahibi olmak, birçok kişi için büyük bir yatırım anlamına geliyor. Özellikle son yıllarda döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik koşullar, otomobil fiyatlarını oldukça yükselt

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli ürünlerin satışında alınan bir vergidir. Otomobiller de bu vergi kapsamına giriyor. Ancak devlet, engelli vatandaşlar için bu vergiyi almıyor. Yani, belirli şartları taşıyan engelli vatandaşlar, otomobil alırken bu vergiyi ödemiyorlar.

Kimler ÖTV Muafiyetinden Yararlanabilir?

ÖTV muafiyetinden yararlanabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Bu şartların başında, yüzde 90 ve üzeri engelli raporuna sahip olmak geliyor. Ayrıca, bu rapora sahip olan engelli bireyin ailesi de bu avantajdan yararlanabiliyor.

ÖTV Muafiyeti İle Otomobil Almanın Kuralları

ÖTV muafiyeti ile otomobil almanın bazı kuralları bulunuyor:

Engelli Raporu: ÖTV muafiyetinden yararlanabilmek için yüzde 90 ve üzeri engelli raporuna sahip olmak gerekiyor. Fiyat Sınırlaması: ÖTV dahil satış fiyatı 1.004.000 TL'yi aşmayan otomobiller için bu muafiyet geçerli. Satış Kısıtlaması: ÖTV muafiyeti ile alınan otomobiller, 5 yıl boyunca satılamıyor. Eğer bu süre içinde satılmak istenirse, ÖTV farkı ödenmesi gerekiyor.

Seat'tan ÖTV Muafiyetli Fiyat Listesi

Seat firması, engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetli fiyat listesini açıkladı. Bu fiyat listesi Ekim ayının sonuna kadar geçerli. Fiyat listesine göre; Seat Ibiza 1.0 Evo 80 HP Style modeli 472 Bin TL'ye, Seat Arona 1.0 EcoTSI 95 HP Style modeli ise 541 Bin TL'ye satın alınabiliyor. Ancak bu araçların normal satış fiyatları çok daha yüksek. Örneğin, Seat Ibiza'nın normal fiyatı 850 Bin TL iken, Seat Arona'nın fiyatı 974.000 TL.

Engelli vatandaşlar için sağlanan ÖTV muafiyeti, otomobil sahibi olmayı biraz daha kolaylaştırıyor. Ancak bu avantajdan yararlanabilmek için belirli şartları taşımak gerekiyor. Bu şartları taşıyan vatandaşlar, belirli marka ve modellerde büyük indirimlerle otomobil sahibi olabiliyorlar.