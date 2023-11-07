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533.200 TL’ye sıfır otomobil! Fiat Doblo ve Fiorino'da ÖTV’si sıfıra düştü

Türkiye'de milyonlarca tüketici tarafından merakla beklenen haber sonunda geldi ve özellikle ticari araç sahipleri bu haberi büyük bir memnuniyetle karşıladı.

533.200 TL’ye sıfır otomobil! Fiat Doblo ve Fiorino'da ÖTV’si sıfıra düştü
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-11-2023 08:47

Cumhurbaşkanı tarafından alınan bir kararla Fiat Doblo ve Fiorino modellerinde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları tamamen kaldırıldı. Bu önemli kararın ardından, ticari araç fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı ve yeni vergisiz fiyat listesi de açıklandı.

ÖTV İndirimi ile Ticari Araç Sahipleri Seviniyor

Cumhurbaşkanı'nın son kararı, Türkiye'nin ticaret hayatının önemli bir parçasını oluşturan ticari araç sahipleri için büyük bir sevindirici haber oldu. Son dönemde artan enflasyon ve döviz kuru yükselişleri, ticari araç sahiplerini ve almayı düşünenleri zorlayıcı bir duruma getirmişti. Ancak Cumhurbaşkanı'nın bu kararı, sektörde umut ışığı olarak karşılandı.

Hangi Araçlar ÖTV’siz Satılacak?

Cumhurbaşkanı tarafından alınan kararla, ticari kullanım için kritik öneme sahip olan şehir içi taksiler, dolmuşlar, minibüsler, midibüsler, otobüsler, çekiciler ve kamyonlar, ÖTV ödenmeden satın alınabilecek. Bu karar, ticari taşımacılık yapan işletmeler için büyük bir finansal rahatlama sağlayacak.

ÖTV İndirimi Kimleri Kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamada, ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflara ÖTV ödemeden yeni araç alma imkanı sağlanacağını duyurdu. Bu kararla esnafların ticari araçlarını güncellemeleri ve işlerini daha verimli bir şekilde sürdürmeleri hedefleniyor.

Fiat Doblo ve Fiorino Modellerinin ÖTV’siz Satış Fiyatları

2023 model Fiat Doblo ve Fiorino modellerinin ÖTV’siz satış fiyatları şu şekilde belirlendi:

  • 2023 model Fiat Doblo CARGO 1.5 100 HP BlueHDI E6.4 paketi 654.400 TL
  • 2023 model Fiat Doblo CARGO MAXI 1.5 100 HP BlueHDI E6.4 paketi 757.600 TL
  • 2023 model Fiat Doblo URBAN 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 paketi 805.400 TL
  • 2023 model Fiat Fiorino POP 1.4 77 Hp Fire E6DF paketi 498.400 TL
  • 2023 model Fiat Fiorino SAFELINE 1.4 77 Hp Fire E6DF paketi 511.500 TL
  • 2023 model Fiat Fiorino PREMIO 1.4 77 Hp Fire E6DF paketi 533.200 TL

Ticari araç almayı düşünen esnaflar için bu indirim kararının, piyasalara canlılık getirmesi ve ticaretin daha da hızlanması bekleniyor. ÖTV indirimi ile ticari araç sahipleri, uzun süredir bekledikleri ekonomik destekten faydalanarak işlerini yenileme fırsatına kavuşmuş oldu. Bu karar, ticaretin can damarlarını canlandırmaya yönelik atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.

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