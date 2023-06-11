5.000 TL ödeme haberi! Banka bu parayı sizlere anında verecek! Yarın kimlikle başvurun!

Yarın kimlikle başvurun! 5.000 TL ödeme haberi! Banka bu parayı sizlere anında verecek- Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan kredi kampanyası devam ediyor! 5.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredisi başvurularında, 36 ay vadeli ödeme planına sahip olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuluyor. Eğer 5.000 TL'lik ihtiyaç kredisini 36 ay vadeli olarak kullanmak istiyorsanız ve bankanın müşterisiyseniz, başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirip istediğiniz zaman bu krediyi kullanırsınız.

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu

QNB Finansbank tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında, TL nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, uygun kredi puanına sahip olmaları durumunda sonuçları SMS yoluyla öğrenebilecekler.

İhtiyaç kredisi başvurusunu SMS ile yapmak isterseniz, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek başvurunuzu gerçekleştirebilir ve kredi onayı aldığınız tutarı hemen öğrenebilirsiniz. Başvurularınızı TC kimlik numarası üzerinden gerçekleştirerek nakit kullanacak olan vatandaşlar, belirtilen şartları yerine getirdikleri takdirde ödemelerini 2 dakika içinde hesaplarına aktarılacak ve onaylanan krediler aynı gün içinde kullanıma sunulacak.

Müşteri olan kişiler, 5.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıklarında banka politikalarına uygun olmaları halinde 5.000 TL kredi onayı alabilirler ve bu krediyle tüm banka borçlarını kapatıp ihtiyaçlarını karşılarlar.

Özellikle bankalardaki borçlarınız sizi zorluyorsa, başvuruda bulunabileceğiniz bankalar aracılığıyla bir kredi alarak tek bir bankaya ödeme kolaylığı sağlayabilir ve üzerine de nakit para alabilirsiniz. Artık borç kapatma kredilerinde sadece borçları kapatarak para alınmıyor. 10.000 TL kredi kampanyasına başvurduğunuzda, hem borçlarınızı kapatabilir hem de üzerine ekstra nakit elde edebilirsiniz. İşte size hangi bankalardan başvuruda bulunabileceğinizi aşağıda belirtiyoruz.

Unutmayın, bankaların nakit ihtiyaç kredisi kampanyası hala devam ediyor