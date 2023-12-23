5 milyon Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye tarihi yasalaştı! Hesaplara yatacağı tarih

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye tarihleri açıklandı. Resmi olarak 5000 TL ikramiye tarihleri hesaplara yatırılıyor. İşte çalışan emekliye 5000 TL ikramiye tarihi.

5 milyon Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye tarihi yasalaştı! Hesaplara yatacağı tarih
YAŞAM
Yayın Tarihi : 23-12-2023 11:30

Meclis'ten çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesi açıklaması geldi. Emeklilerin ikramiyeleri yatacağı tarih açıklandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çalışan emeklilere 5000 TL yatacağı tarih açıklandı. Torba yasayla birlikte bir defaya mahsus 5000 TL ödenecek ikramiyle ilişkin düzenleme tarihi belli oldu!

Çarşamba günü yasalaşıyor!

TBMM'de çalışan emekliye 5000 TL ilişkin düzenleme çarşamba günü yasalaşacak. 27 Aralık çarşamba günü 5000 TL ikramiye yasalaşarak hesaplara yatırılacak.

31 aralık tarihine kadar hesaplarda!

Ak Parti Grup başkanlığından 5000 TL ikramiye ödemesi, yılbaşı öncesi yetiştirilecek. Tüm torba yasa maddeleri çarşamba gününe kadar yasalaşacak. Genel kuruldan geçen tüm maddeler çarşamba gecesi onaylanacak. 5000 TL ikramiye 31 Aralık öncesi hesaplarda olacak!

28-29 Aralık tarihlerinde hesaplarda!

Bankalara devlet tarafından talimat verildi. Devletten 28-29 Aralık 2023 tarihinde 5 milyon emekliye 5000 TL ikramiye yatacak.

Benzer Haberler
SGK duyurdu: Emekli maaşları alanlar dikkat! SGK duyurdu: Emekli maaşları alanlar dikkat!
Halkbank'tan Yeni Haftaya Mükemmel Başlangıç, Maaşın 12 Katına Kadar, Belgesiz Kredi Başladı! Halkbank'tan Yeni Haftaya Mükemmel Başlangıç, Maaşın 12 Katına Kadar, Belgesiz Kredi Başladı!
Garanti Bankası Açıklamada Bulundu: TC Kimlik İle Başvuru Yapanlara, Borç Kapatmaları İçin 60.000 TL Ödenecek Garanti Bankası Açıklamada Bulundu: TC Kimlik İle Başvuru Yapanlara, Borç Kapatmaları İçin 60.000 TL Ödenecek
Vakıfbank Maaşların 7 Katına Kadar, Şartsız, Belgesiz, Kefilsiz Kredi Ödemesi Veriyor! Vakıfbank Maaşların 7 Katına Kadar, Şartsız, Belgesiz, Kefilsiz Kredi Ödemesi Veriyor!
Emekliye Özel Fırsat: Ziraat Bankası Duyurdu: Kimlik İle 10.000 TL Ödeme Verilecek! Emekliye Özel Fırsat: Ziraat Bankası Duyurdu: Kimlik İle 10.000 TL Ödeme Verilecek!
500 Bin TL'nin Altına Araç Var! 2024 Zammından Önce Sıfır Araçlarda Son Durum... 500 Bin TL'nin Altına Araç Var! 2024 Zammından Önce Sıfır Araçlarda Son Durum...
ÇOK OKUNANLAR
Özgü Namal'ın bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!
  • 19-12-2023 18:31

Özgü Namal'ın bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!

Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu fırtınası! Sosyal medya onu konuştu!
  • 20-12-2023 12:01

Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu fırtınası! Sosyal medya onu konuştu!

Afra Saraçoğlu'nun dekolteli pozları yaktı, geçti!
  • 19-12-2023 10:03

Afra Saraçoğlu'nun dekolteli pozları yaktı, geçti!

Sonunda kabul etti! O şarkıya vokal yapan isim Serenay Sarıkaya'ymış!
  • 18-12-2023 10:06

Sonunda kabul etti! O şarkıya vokal yapan isim Serenay Sarıkaya'ymış!

Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya ağır gönderme! Ortalık fena karışacak!
  • 18-12-2023 09:51

Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya ağır gönderme! Ortalık fena karışacak!