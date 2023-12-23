5 milyon Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye tarihi yasalaştı! Hesaplara yatacağı tarih

Meclis'ten çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesi açıklaması geldi. Emeklilerin ikramiyeleri yatacağı tarih açıklandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çalışan emeklilere 5000 TL yatacağı tarih açıklandı. Torba yasayla birlikte bir defaya mahsus 5000 TL ödenecek ikramiyle ilişkin düzenleme tarihi belli oldu!

Çarşamba günü yasalaşıyor!

TBMM'de çalışan emekliye 5000 TL ilişkin düzenleme çarşamba günü yasalaşacak. 27 Aralık çarşamba günü 5000 TL ikramiye yasalaşarak hesaplara yatırılacak.

31 aralık tarihine kadar hesaplarda!

Ak Parti Grup başkanlığından 5000 TL ikramiye ödemesi, yılbaşı öncesi yetiştirilecek. Tüm torba yasa maddeleri çarşamba gününe kadar yasalaşacak. Genel kuruldan geçen tüm maddeler çarşamba gecesi onaylanacak. 5000 TL ikramiye 31 Aralık öncesi hesaplarda olacak!

28-29 Aralık tarihlerinde hesaplarda!

Bankalara devlet tarafından talimat verildi. Devletten 28-29 Aralık 2023 tarihinde 5 milyon emekliye 5000 TL ikramiye yatacak.