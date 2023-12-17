5 Litre Ayçiçek Yağında İndirim Kuyruğu! Stoklar Bitene Kadar Ucuza Satılacak...

5 litre ayçiçek yağında fiyatlar düştü. Markette ayçiçek yağı kuyruğu oluştu. Bu indirim ne zaman bitecek?

5 Litre Ayçiçek Yağında İndirim Kuyruğu! Stoklar Bitene Kadar Ucuza Satılacak...
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-12-2023 18:10

Son dönemlerde artan fiyatlarla birlikte vatandaşların bütçesini zorlayan ayçiçek yağı, Carrefoursa marketlerinde başlayan indirim kampanyasıyla gündeme geldi. Mutfakların vazgeçilmezi olan bu ürün için düzenlenen kampanya, pek çok tüketiciyi sevindirdi. Carrefoursa'nın ayçiçek yağı kampanyası, zamların baskısını hisseden vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Özellikle temel gıda maddelerindeki fiyat artışları, tüketicilerin alım gücünü etkileyerek bütçelerine dikkat etmelerini gerektiriyor. Bu durumda Carrefoursa'nın sağladığı indirim, birçok kişi için rahatlama anlamına geliyor.

Ayçiçek Yağı İndirimli Fiyatları

  • Kırlangıç marka 2 litrelik ayçiçek yağı 69.75 TL fiyatla satışa sunuluyor.
  • Yudum markasının 4 litrelik ayçiçek yağı, indirimli olarak 129.90 TL'ye düşürüldü.
  • Yudum'un 3 litrelik ayçiçek yağı için belirlenen fiyat 99.90 TL.
  • Yudum'un zerdeçallı 1 litrelik ayçiçek yağı ise 44.50 TL fiyat etiketiyle raflarda yerini alıyor.

Bu indirimler piyasadaki yüksek fiyatların bir nebze olsun hafifletilmesine katkı sağlıyor. Vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için bütçelerini daha verimli kullanmalarına olanak tanıyan Carrefoursa'nın bu adımı, pek çok kişi tarafından memnuniyetle karşılandı. Özellikle Yudum markasının ayçiçek yağına yapılan indirim, önceki 144.90 TL olan fiyatının 129.90 TL'ye düşürülmesiyle dikkat çekiyor. Bu kampanya, mutfak harcamalarında tasarruf yapmak isteyen tüketiciler için cazip bir seçenek oluşturuyor.

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