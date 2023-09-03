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5 haneli emekli ek ödemesi açıklandı! 4A 4B 4C SSK BAĞKUR EYT memur emeklileri maaşı olan anında alacak

Temmuz ayında emeklilere verilen yüzde 25'lik zam sonrasında milyonlarca emekli ek maaş zammı müjdesini beklemeye başlamıştı.

5 haneli emekli ek ödemesi açıklandı! 4A 4B 4C SSK BAĞKUR EYT memur emeklileri maaşı olan anında alacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-09-2023 10:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla emeklilere yılbaşından önce ek bir zam yapılacağı resmen duyurulmuştu. Bu müjde emekliler arasında büyük bir beklenti yaratmıştı, çünkü yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle emekli aylıklarının artırılması önemli bir gereklilik halini almıştı.

Emekliler, Temmuz ayındaki zammın ardından gelmekte olan ek zammı büyük bir sabırsızlıkla beklerken, aynı zamanda bankaların promosyon rakamları da gündemdeydi. Özellikle emekli aylıklarının düşük olması nedeniyle yüksek promosyon beklentisi bulunuyordu.

ING Bank Emekli Maaşı Promosyonu Müjdesi

Temmuz ayındaki emekli maaşı zammının yüzde 25 ile sınırlı kalması ve emekli aylığı hesaplamaları nedeniyle en düşük emekli aylığının 7.500 TL civarında kalması, emekli promosyonlarına olan ilgiyi artırmıştı. Emeklilere beklenen "süper promosyon" müjdesi verilmezken, en yüksek maaş promosyonunu sunan banka ING Bank oldu.

ING Bank tarafından yapılan açıklamada, SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşlarını ING'ye taşıyan emeklilerin ek koşulsuz olarak 8.500 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabilecekleri duyuruldu. Ayrıca, otomatik fatura talimatı veren emekliler, ek olarak 1.500 TL'ye kadar ek nakit promosyon da alabilecekler. Böylece toplamda 10.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapılacak.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

ING Bank emekli maaşı promosyonu için maaş taşıma başvuruları ING Bank şubeleri üzerinden veya e-Devlet üzerinden kolayca yapılabilecek. Maaşlarını ING Bank'a taşıyan ve ilk maaşlarını bu bankadan alan emekliler, promosyon ödemelerini maaşlarına ek olarak nakit olarak alabilecekler.

Emekliler için bu promosyonlar, ekonomik koşulların zorluğuyla mücadele etmekte olan emeklilere büyük bir destek sağlayacak. ING Bank'ın yüksek promosyon teklifi, emekliler arasında büyük ilgi görmesi bekleniyor ve emeklilere finansal rahatlama sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

 

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