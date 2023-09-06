5 Eylül 2023 Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı kararları! İşte detaylar

5 Eylül tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sona erdi ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrasında kameralar karşısına geçerek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın toplantı sonrası yaptığı konuşmadan öne çıkanlar:

Deprem Bölgesi ve Yardımlar

Deprem bölgesi, 6 Şubat'tan beri gündemde ve depremzedelere yardımlar sürdürülüyor.

Konteyner kentler kurularak insanlar yerleştiriliyor ve yardımlar sistemli bir şekilde ulaştırılıyor.

Bölgede yeni temel atma törenleri düzenleniyor.

Adıyaman'da 65 bin konut ve köy evinin yarısından fazlasının inşası başladı.

Hatay'da 50 bin konut, köy evi ve iş yerinin inşası devam ediyor.

Yerinde dönüşüm için 86 bin kişi başvuruda bulundu.

Ekonomik Gelişmeler ve Büyüme

Türkiye, yüzde 3.8 büyüme ile 2023 yılında OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2. ülke oldu.

Bu büyüme, istihdamın ve üretimin korunmasına katkı sağladı.

Uluslararası kuruluşlar büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmeye başladı.

Türkiye, yatırım, istihdam ve ihracat ile büyüme hedefine odaklanmış durumda.

İdari Para Cezaları

Taşınmaz malların ve ikinci el satışlarının düzenlenmesi için yeni düzenlemeler yapıldı.

İlanlarda kimlik doğrulaması mecburiyeti ve para cezaları getirildi.

Otomobil bayileri ve galericilere arz talep dengesini bozacak şekilde hareket etmeleri nedeniyle 221 milyon lira idari para cezası kesildi.

Elektronik ticaret platformlarının işleyişi yakından takip ediliyor.

Toplumsal Duyarlılık

Otobüslerde ve mağazalarda insanlara karşı saygısızlık ve taciz olaylarının arttığına dikkat çekildi.

Türkiye'nin bir avuç azınlığın malı olmadığını ve milletin iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulandı.

Gençlere Yönelik Destekler

Yükseköğrenimde okuyan öğrencilere verilen 10 GB internet ve cep telefonu desteği konusu değerlendiriliyor.

Evlenecek gençlere uygun fiyatlı kredi desteği sağlanması planlanıyor.

Tarımsal Destekler

Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla çiftçilere toplam 40 milyar liralık ödeme yapıldı.

2023 üretim yılı buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale, çeltik üreticilerine mazot ve gübre destekleri 2024 Mart'ta ödenecek.

Bu desteklerle çiftçilerin kışlık üretim öncesinde yanlarında olunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Türkiye'nin ekonomik gelişmeleri, toplumsal duyarlılık ve gençlere yönelik destekler gibi çeşitli konuları kapsamaktadır. Türkiye'nin geleceğine yönelik planlar ve projeler hakkında bilgilendirici bir açıklama oldu.