Emeklilere Tek Seferlik 5 Bin TL Ödeme: Kimler Yararlanabilir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkat çekici bir kararı, Türkiye gündeminde geniş yankı buldu. Emeklilere Kasım ayında tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılacağı haberi, milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. Peki,5 bin TL ikramiyeden hangi emekliler yararlanacak?

Tek Seferlik Ödeme Detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından verdiği bilgilere göre, bu ödeme Kasım ayının ilk yarısında emeklilere yapılacak. Ancak emekli olup fiilen çalışmaya devam edenler bu ödeme kapsamında değil. Bu karar, emeklilerin ekonomik sıkıntılarını hafifletmeyi amaçlıyor.

Kimler Bu Ödemeden Yararlanacak?

Ödemeden yararlanacak emekli sayısı yaklaşık 12.2 milyon. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) verilerine göre toplam emekli sayısı 15 milyon 467 bin. Bu fark, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek veya BAĞ-KUR'a tabi olarak çalışmaya devam eden emeklilerden kaynaklanıyor. Bu grup, 5 bin TL'lik ödemeden faydalanamayacak.

Kanun Değişikliği Yolda

Bu tek seferlik ödemeyle ilgili olarak 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılması planlanıyor. TBMM'de bu değişikliğin kısa süre içerisinde görüşülmesi bekleniyor.

Ödeme Alacak Diğer Gruplar

Emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı almakta olan kişiler bu ödemeden yararlanacak. Ayrıca, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar da bu ödemeden faydalanacak.

Dul ve Yetim Aylığı Alanlara Nasıl Ödeme Yapılacak?

Dul ve yetim aylığı alanlar için ödeme miktarı, alınan aylığın yüzdesine bağlı olarak değişecek. Örneğin, yüzde 50 oranında aylık alan bir dul için ödeme miktarı 2 bin 500 TL olacak.

Birden Fazla Aylık Alanlara Ödeme Detayı

SGK'dan birden fazla emekli aylığı alanlar için bu ödeme sadece en yüksek aylığa sahip oldukları dosya üzerinden yapılacak. Yani, hem kendi emekliliğinden hem de bir yakınından aylık alan bir kişi sadece kendi emekliliğinden dolayı 5 bin TL alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere yönelik bu jesti, birçok kişi için ekonomik bir nefes olacak. Ancak, ödeme kriterlerini ve detaylarını iyi bilmek, sonradan bir hayal kırıklığı yaşamamak için önemlidir.