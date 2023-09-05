5-30 Eylül İŞKUR TYP sonucu sıralı isim listesi! MEB ve İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı! Batman, Adana, Aksaray, Elazığ, Kahramanmaraş....

İŞKUR TYP sonuçları 2023 isim listesi il bazlı olarak kuraların çekilmeye başlamasıyla gündemdeki yerini koruyor. İlk olarak TYP kura çekimi Sivas için gerçekleşti. Şimdi sırada Kahramanmaraş, Batman, Adana, Aksaray, Bursa, Elazığ, Kocaeli gibi iller kaldı. Temizlik personeli, güvenlik görevlisi gibi dallarda çalışmak isteyenlerin yakından takip ettiği TYP kura sonuçları hakkında tüm detayları haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte 2023 TYP isim listesi.

İŞKUR TYP Sonuçları 2023 İsim Listesi

İŞKUR TYP kura sonuçları tamamlandıktan sonra Valilik veya ilgili kurum sitelerinden duyuruluyor. Sonuçlar ayrıca e-Devlet kapısından da kolaylıkla sorgulanabiliyor. İŞKUR TYP'ye başvuran adaylar, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

AFYONKARAHİSAR TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SİVAS TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ŞANLIURFA - SİVEREK TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İSTANBUL TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ANKARA TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İZMİR TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İŞKUR TYP Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

İlk olarak başvuru yaptığınız ilin Valilik veya kurum sitesini kontrol edebilirsiniz, sonrasında e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik numaranızla sorgulama yapabilirsiniz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuru yaptığınızda o şehrin İl Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasını kontrol etmeniz gerekiyor.

2023 TYP Maaşı Ne Kadar?

Her bir katılımcıya, 22/05/2003 tarihli ve 4857 işsayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ödeme yapılır.

2023 Günlük Net Asgari Ücret: 380,07₺

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 6 aydır. Haftalık yararlanma süresi ise 45 saattir.

İŞKUR TYP sonuçları ve ayrıntıları hakkında daha fazla bilgi için resmi kurumların internet sitelerini takip edebilirsiniz.