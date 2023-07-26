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4D'li taşerona, ücretli öğretmenlere ve TYP işçilerine kadroda son dakika haberi! Kadro müjdesi verildi! O tarihte...

Gazeteci Engin Pınarbaşlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son dakika açıklamasında, taşerona, uzman çavuşlara, ücretli öğretmenlere kadro haberi geldiğini belirtti!

4D'li taşerona, ücretli öğretmenlere ve TYP işçilerine kadroda son dakika haberi! Kadro müjdesi verildi! O tarihte...
Yayın Tarihi : 2023-07-26 08:30

O tarihte... 4D'li taşerona, ücretli öğretmenlere ve TYP işçilerine kadroda son dakika haberi! Kadro müjdesi verildi-  Gazeteci Engin Pınarbaşlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son dakika açıklamasında, taşerona, uzman çavuşlara, ücretli öğretmenlere, AsmGrupElemanı ve TYP işçilerine kadro verileceği tarihle ilgili hayırlı olsun dileklerini iletti.

Pınarbaşlı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1 Ekim'de Açılacak TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılına Gireceğimiz 29 Ekim 2023 tarihinde #Kadro Bekleyen ve #Taşeronda Çalışan Dostlarıma, #ÜcretliÖğretmenlerimize, #AsmGrupElemanlarına, #UzmanÇavuş'larımıza, #TYP Elemanlarına KADROLARI Hayırlı Olsun."

Bu açıklamayla birlikte taşerona, uzman çavuşlar, ücretli öğretmenler, AsmGrupElemanları ve TYP işçileri için kadro beklentileri netleşmiş oldu. 1 Ekim tarihinde açılacak TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına giriş yapacağımız 29 Ekim 2023 tarihinde kadro verileceği bekleniyor. Bu karar, söz konusu çalışanların iş güvencesini sağlayarak, ekonomik durumlarını iyileştirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Taşerona, uzman çavuşlar, ücretli öğretmenler, AsmGrupElemanları ve TYP işçilerine kadro verilmesiyle birlikte, emekçilere sağlanacak istihdam güvencesi ve sosyal haklar, çalışma hayatının kalitesini artırarak ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacaktır. Bu son dakika müjdesi, ilgili çalışanlar ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılanacak ve ekonomik belirsizliği azaltacak bir gelişme olarak öne çıkacaktır.

 

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