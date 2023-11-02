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4D'li taşerona kadroda flaş gelişme: Kadro çıktı mı? Bakan cevap verecek

Son dakika gelişmesi! Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taşerona kadro konusu hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e önemli sorular yöneltti. Bu açıklamaların ardından taşerona kadro beklentisi hala devam ediyor. İşte bu önemli konuyla ilgili detaylar:

4D'li taşerona kadroda flaş gelişme: Kadro çıktı mı? Bakan cevap verecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-11-2023 10:48

Yüz binlerce vatandaş, taşerona kadro beklentisiyle geçen seneyi beklemişti, ancak bu konu hala meclise gelmedi. Taşeron ve belediye şirket işçileri, düzenlemeye dair açıklamanın hala yapılmamasından rahatsızlık duyuyorlar. Özellikle emeklilikte yaşanan kayıplar ve belirsizlik, taşerona kadro talebini daha da önemli hale getiriyor.

Ömer Fethi Gürer'in Soruları

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu önemli konuyu gündeme getirerek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bazı kritik sorular sordu. Gürer'in Bakan Şimşek'e yönelttiği sorular şu şekildedir:

  1. Emeklilikte Bir Günle On Yedi Yıl Kaybedenler İçin Plan Var mı?: Özellikle emeklilikte yaşanan kayıpların giderilmesi adına kademeli bir geçiş planı düşünülüyor mu?

  2. Taşeronda Kalanlarla İlgili Yeni Düzenleme Geliyor mu?: Kamu kuruluşlarında çalışan yüzlerce taşeron işçisinin kadroya alınmamasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılması düşünülüyor mu?

  3. 2024 Bütçesinde Yeni Atanacak Kişi Sayısı Nedir?: 2024 bütçesinde yeni atanacak kişi sayısı kaç? Bu bütçe, taşerona kadro konusunu içeriyor mu?

Bu sorular, taşerona kadro talebinin ne kadar önemli ve acil bir konu olduğunu bir kez daha vurguluyor. Özellikle emeklilikte yaşanan mağduriyetler ve belirsizlikler, bu konunun çözüme kavuşturulmasını bekleyen vatandaşlar için büyük bir endişe kaynağı haline gelmiştir.

Cevap Bekleniyor

Ömer Fethi Gürer, bu soruları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sormuş ve yazılı bir yanıt alacaklarını belirtmiştir. Bu yanıtların ne olacağı ve taşerona kadro konusunda atılacak adımlar merakla bekleniyor. Kamu kuruluşlarında çalışan taşeron işçilerinin durumu, yakından takip edilen bir konu olmaya devam ediyor.

Bu gelişmeler ışığında, taşerona kadro talebi ve Ömer Fethi Gürer'in açıklamaları, ülke gündeminin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. İlerleyen günlerde yaşanacak gelişmelerle birlikte bu konunun çözüme kavuşturulup kavuşturulmayacağını görmek için bekleyiş devam edecek.

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