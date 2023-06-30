4D'li taşerona kadro müjdesi! Seneler sonra Meclise geliyor! İşte o düzenleme

Seneler sonra Meclise geliyor! İşte o düzenleme! 4D'li taşerona kadro müjdesi- Türkiye'de milyonlarca vatandaşın uzun süredir beklediği taşerona kadro konusu hakkında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Temmuz ayında Meclis gündeminin yoğun olacağı belirtilirken, bayram sonrasında TBMM'ye gelecek olan 2 torba yasa ile çalışmalar hız kesmeden devam edecek.

Gelecek torba yasalarda memur ve emeklilere maaş zammının da yer alacağı ifade ediliyor. İkinci torba yasada ise birçok konunun ele alınacağı belirtiliyor. Ev hanımlarına emeklilikten evleneceklere kadar faizsiz kredi imkanları, Aile Koruma Kalkanı'nın oluşturulması ve taşeron işçilerin kadroya alınması gibi birçok konunun yer alacağı bildiriliyor. Düzenlemeler için geri sayım süreci devam ederken, taşeron işçiler de kadro düzenlemesinin ne zaman yürürlüğe gireceğini merakla takip ediyor.

Taşeron İşçilere Kadro Düzenlemesi Yapılacak

Taşerona kadro çalışmalarıyla ilgili son dakika haberi geldi. Sabah Gazetesi'nde yer alan Faruk Erdem imzalı yazıda, 2. torba yasada taşeron işçilere kadro düzenlemesinin yer alacağı belirtildi.

Bu açıklama, kamuda çalışan on binlerce taşeron işçiyi heyecanlandırırken, Erdem yazısında, "Memurların 3600 ek gösterge artışından SSK ve Bağ-Kur prim eşitlenmesine, evlilik kredisinden taşeron kadrosuna kadar birçok konunun bu ikinci torba yasada yer almasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Meclise Gelecek!

Düzenlemelerin Temmuz ayı ortasında Meclis'e sunulması beklenirken, torba yasanın hızlı bir şekilde geçmesi ve Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Taşerona kadro konusu, uzun süredir gündemi meşgul eden ve birçok vatandaşın beklediği önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Çalışmaların hız kesmeden sürmesi ve torba yasanın zamanında yürürlüğe girmesiyle birlikte taşeron işçiler, uzun zamandır bekledikleri kadroya kavuşmanın sevincini yaşarlar.