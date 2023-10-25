4D'li taşerona kadro, emekli zammı, erken emeklilik, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa maddeleri ayyuka çıkmış durumda

Milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilen torba yasa maddeleri 2023 ile birlikte birçok yeni düzenlemeyi hayata geçirecek. Bu düzenlemeler arasında erken emeklilik, taşerona kadro, emekliye ek zam, 3600 ek gösterge düzenlemesi ve ev hanımlarına emeklilik gibi birçok önemli madde bulunuyor. Ayrıca, staj ve çıraklık sigortası mağdurları da bu torba yasa ile müjdeli haberler bekliyor. TBMM'de yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte torba yasa maddeleri milyonlarca vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle taşerona kadro, erken emeklilik, 3600 ek gösterge düzenlemesi ve emekliye ara zam gibi önemli düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

2023 yılında torba yasa maddeleri büyük bir merakla bekleniyor. Özellikle taşerona kadro, emekli zammı, erken emeklilik ve 3600 ek gösterge gibi konuların bu torbada yer alacak olması vatandaşların ilgisini çekiyor. İşte 2. Torba yasa maddeleri hakkında son dakika gelişmeleri:

YENİ TORBA YASA MADDELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TBMM'de 1 Ekim tarihinden itibaren yeni yasama döneminin başlaması ile birlikte torba yasa maddeleri de merakla takip ediliyor. Bu yasa ile birlikte TBMM gündemine birçok önemli düzenlemenin gelmesi bekleniyor. Düzenlemeler arasında erken emeklilik, 3600 ek gösterge düzenlemesi, emekliye ara zam, ev hanımlarına emeklilik ve taşerona kadro gibi önemli maddeler bulunuyor.

Henüz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeni torba yasa maddeleri tam olarak açıklanmamış olsa da, bu konuda çalışmaların son sürat devam ettiği biliniyor. Ocak ayına kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından torba yasa maddelerinin kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

YENİ TORBA YASA MADDELERİ NELER?

Yeni torba yasa maddeleri ile ilgili kulislerden sızan bazı bilgilere göre; Cumhuriyet ikramiyesinin de torba yasada yer alması bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrasında Cumhuriyet ikramiyesini açıkladı. Torba yasada yer alması beklenen önemli maddeler arasında taşerona kadro düzenlemesi, faizsiz evlilik kredisi, emekli ve memur maaş zammı, ev hanımlarına emeklilik, Bağ-Kurlulara prim indirimi ve 3600 ek gösterge düzenlemesi bulunuyor.

YENİ TORBA YASA NE ZAMAN MECLİSE GELECEK?

2. Torba yasa TBMM tarihi de büyük bir merakla takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada, torba yasa düzenlemesinin en geç Ocak ayında TBMM'ye geleceğini duyurdu. Bu maddelere onay verilmesi durumunda ise resmi gazetede yayınlanacak kararlar hayata geçecek.

Bu gelişmeler ışığında, 2023 yılında torba yasa maddeleriyle ilgili birçok önemli değişikliğin hayata geçirilmesi bekleniyor. Vatandaşlar, bu değişikliklerin hayatlarını nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor.