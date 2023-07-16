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4D'li taşeron işçiye son dakika ek zam müjdesi! Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç para olacak?

Son zamanlarda normal yaşam şartlarına karşı ücretlerin yetersiz kalması, birçok kesimde endişe yaratmıştır.

4D'li taşeron işçiye son dakika ek zam müjdesi! Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç para olacak?
Yayın Tarihi : 2023-07-16 10:09

Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç para olacak? 4D'li taşeron işçiye son dakika ek zam müjdesi- Son zamanlarda normal yaşam şartlarına karşı ücretlerin yetersiz kalması, birçok kesimde endişe yaratmıştır. Bu durum, özellikle taşeron işçiler ve aileleri arasında maaş zamları konusunda belirsizliklerin oluşmasına sebep olmuştur. Bu yazıda, taşeron işçilere zam yapılmasıyla ilgili gelişmeleri ve beklentileri ele alacağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, taşeron işçilerin durumunun düzeltilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılacağını açıklamışlardır. Bu açıklamaların ardından taşeron işçiler ve aileleri, zam yapılıp yapılmayacağı konusunda merak içine girmişlerdir. Temel ihtiyaçların fiyatlarının artması karşısında, taşeron işçiler de diğer toplum kesimleri gibi zorluklarla karşı karşıya kalmışlardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kabine toplantısında maaşların güncellenmesi gerektiğini dile getirmesi, beklentilerin artmasına neden olmuştur. Bu süreçte, Ülkem İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Ülkem-İş) Genel Başkan Yardımcısı Fatih Öksüz, taşeron işçilerin kadro sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurgulamıştır. Öksüz, belediye ve il özel idarelerinde çalışan taşeron işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için 4-D statüsünün uygulanması gerektiğini ifade etmiştir.

2018 yılında yapılan kadro düzenlemesiyle birlikte belediye ve il özel idarelerinde çalışan taşeron işçilerde mağduriyetlerin giderilmesi gerektiği ön plana çıkmıştır. Öksüz, bu işçilerin 4-D sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Belediye ve il özel idare şirketlerinde çalışan taşeron işçilerin, seçim dönemlerinde işten çıkarılma korkusu yaşadığını ifade etmiştir. Bu nedenle, bu işçilerin 4-D sürekli işçi kadrolarına geçirilerek iş güvencelerinin sağlanması gerektiğini vurgulamıştır.

Taşeron işçilere zam yapılıp yapılmayacağı konusu, Cumhurbaşkanı ve ilgili bakan tarafından açıklanan düzenlemelerle belirsizliğini korumaktadır. Taşeron işçiler ve aileleri, yaşam maliyetlerinin arttığı dönemde ekonomik güvencelerini sağlamak adına zam beklentisi içindedirler. Belediye ve il özel idarelerinde çalışan taşeron işçilerin 4-D sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi, iş güvencesinin sağlanması ve maaşlarının iyileştirilmesi açısından önemli bir adım olabilir.

Taşeron işçilere yapılacak zam kararı, hem bu işçilerin yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik bir adım olabilir hem de toplumsal adaletin sağlanmasına katkıda bulunabilir. Bu konudaki gelişmeler yakından takip edilmeli ve taşeron işçilerin haklarının korunması için gerekli adımların atılması gerekiyor. 

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