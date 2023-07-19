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4D'li taşeron işçilere kadro müjdesi az evvel açıklandı! 6 ay olarak...

Taşeron işçilere kadro verilmesi konusu aylar önce gündeme gelmiş, ancak deprem gibi olaylar sebebiyle gelişmeler bir süre durmuştu

4D'li taşeron işçilere kadro müjdesi az evvel açıklandı! 6 ay olarak...
Yayın Tarihi : 2023-07-19 21:41

6 ay olarak... 4D'li taşeron işçilere kadro müjdesi az evvel açıklandı- Taşeron işçilere kadro verilmesi konusu aylar önce gündeme gelmiş, ancak deprem gibi olaylar sebebiyle gelişmeler bir süre durmuştu. Ancak şimdi yeni bir döneme giriyoruz ve taşeron işçilere kadro verilmesi düzenlemesi TBMM'de Meclis tatilinin sona ermesiyle birlikte ele alınacak.

Bu kadro kararı, taşeron işçiler ve sendikalar tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. Taşeron işçiler, kadroya geçişin haklarını güçlendireceğini ve iş güvencelerini artıracağını belirtmektedir.

Kadro kararı, kamuda çalışan taşeron işçilerin çalışma koşullarını da olumlu yönde etkileyecektir. Taşeron işçiler, kadroya geçişle birlikte daha iyi ücret, sosyal yardım ve iş güvenliği haklarına sahip olacaklardır.

Bu kadro kararı aynı zamanda Türkiye ekonomisine de olumlu katkılar sağlayacaktır. Taşeron işçilerin kadroya geçmesi, ekonomiye yeni bir ivme kazandıracak ve işsizlik sorununu azaltacaktır.

Söz konusu kadro kararı, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik kalkınmasına önemli bir katkı sağlayacaktır. Taşeron işçilerin kadroya geçmesi, ülkemizi daha adil ve eşit bir yer haline getirecektir. Kadro kararının detayları ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak olan bir yönetmelikle belirlenecektir. Bu yönetmelik, kadroya geçiş şartlarını, işçilerin haklarını ve yükümlülüklerini içerecektir.

Kadro kararının uygulama tarihi ise yönetmeliğin yayımlanmasından sonra 6 ay olarak belirlendi. 

Taşeron işçilerin kadroya alınması, uzun bir süredir tartışılan ve beklenen bir konu olmuştur. Taşeron işçilik, bir işverenin kendi faaliyetlerinin bir bölümünü veya bir hizmetini başka bir şirkete veya kişiye yaptırmasıdır. Bu durumda, taşeron işçiler, asıl işverenin yanında çalışırken, işverenlik haklarından yoksun kalmaktadır. Bu durum iş güvencesi açısından belirsizlik yaratabilmekte ve işçilerin haklarının korunmasını zorlaştırmaktadır.

Taşeron işçilere kadro verilmesi, bu işçilerin resmi olarak kamuda veya özel sektörde istihdam edilmesi anlamına gelir. Kadro verilmesiyle birlikte, taşeron işçilerin iş güvencesi artar, sosyal haklara erişimleri sağlanır ve çalışma koşulları iyileştirilir. Bu adım, işçilerin daha adil bir çalışma ortamına sahip olmalarını ve haklarını güvence altına almalarını sağlar.

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