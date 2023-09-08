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4A 4B'li emeklilere piyango vurdu! Maaşlara ek 9200 TL nakit ödemesi yapılacak! Son tarihi atlamayın

QNB Finansbank, emeklilere yönelik olarak sunmuş olduğu emekli promosyon ödemesi ile dikkat çekiyor.

4A 4B'li emeklilere piyango vurdu! Maaşlara ek 9200 TL nakit ödemesi yapılacak! Son tarihi atlamayın
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-09-2023 22:51

Son tarihi atlamayın! 4A 4B'li emeklilere piyango vurdu! Maaşlara ek 9200 TL nakit ödemesi yapılacak- Emekliler, QNB Finansbank'a başvurarak bu ek ödeme fırsatından yararlanabilirler. Başvurular, banka şubeleri, mobil uygulama veya internet şubesi üzerinden kolayca gerçekleştirilebilir. Başvuruların onaylanmasının ardından, emekli promosyon ödemesi sadece 3 gün içinde emeklilerin hesaplarına aktarılacaktır.

Bu ek ödeme, emeklilerin maddi durumunu iyileştirmeye yönelik önemli bir adım olarak kabul edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri, bu ödeme sayesinde daha rahat bir yaşam sürdürebilecekler ve ekonomik açıdan daha güvende hissedebilecekler.

Finansbank'ın diğer bankalara göre daha yüksek promosyon ödemesi sunması, emeklilerin tercihlerini etkileyebilir ve QNB Finansbank'ı emekli maaşlarını alma konusunda daha cazip hale getirebilir. Bu durum, emekliler için ekonomik anlamda bir avantaj sunmaktadır.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan 9.200 TL ek ödeme, emekliler arasında büyük bir memnuniyet yaratmış durumdadır. Bu ek ödeme, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeye ve maddi açıdan daha güvende olmalarına katkı sağlayacaktır.

QNB Finansbank, müşterilerine sağladığı finansal destekle ve yüksek promosyon ödemeleri ile emeklilerin yanında yer almaya devam ediyor. Emeklilere sunulan bu ek ödeme, emeklilerin maddi ihtiyaçlarına destek olmayı amaçlamaktadır.

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