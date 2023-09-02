4A, 4B ve 4C'li emekliye ara zam öncesi bayram ettiren haber! Cumhuriyet ikramiyesi geliyor: Tarih belli oldu, ilk kez yapılacak!

Gözler, 1 Ekim'de başlayacak olan Meclis'in açılışına çevrildi ve bu yeni dönemin ilk gündem maddelerinden biri de emeklileri yakından ilgilendiriyor. İddialara göre, emekliler ara zam öncesinde ek ikramiye ile sevindirilecekler.

Ramazan ve Kurban Bayramları Dışında İlk Kez İkramiye

Normal şartlarda emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramları'nda ikramiye almaktadır. Ancak son gelişmelere göre, emekliler bu iki bayramın dışında ek ikramiye alma fırsatı yakalayacaklar. TGRT Haber'de Cem Küçük'ün sunumuyla yayınlanan "Günaydın Türkiye" programında Ankara Editörü Zeliha Bedir, emeklilere yönelik gelen bu ikramiye müjdesinin detaylarını paylaştı. Bedir, emeklilere sunulacak olan ikramiyenin en az 5 bin TL olacağını bildirdi.

Cumhuriyet Bayramı'nda Özel Hediye

Zeliha Bedir, ek zam bekleyen tüm emekliler için Ankara kulislerinde konuşulan detayları aktardı. "29 Ekim itibariyle tüm emeklilere Cumhuriyet hediyesi verilebilir. Bu özel hediye, bir ara zam değil ve 5.000 TL gibi cömert bir miktarı içerebilir" dedi. Bu gelişme, emekliler arasında büyük bir sevinç kaynağı olmuştur.

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Bedir ayrıca, emekli aylıklarına yapılacak olan ara zamla ilgili kulislerde konuşulan rakamları da paylaştı. Ona göre, "Emeklilerin 2024 yılı başında 7.500 TL olan emekli maaşı, 10 bin TL veya daha yüksek bir rakama çıkabilir." Bu durum, emekliler için finansal olarak önemli bir artışı işaret etmektedir.

Emekliler Ne Kadar Zam Alacak?

Öte yandan, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme kapsamında memur emeklilerinin alacakları zam oranı da netleşti. Kamuda çalışan memurlarla aynı zam oranını paylaşacak olan memur emeklileri, 2024 yılının ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam alacaklar.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise Ocak ayında 6 aylık enflasyon farkı kadar maaşlarına zam yapılacaklar.

Bu son gelişmeler, emekliler için oldukça umut verici ve finansal olarak rahatlamalarını sağlayacak nitelikte. Ara zam ve ek ikramiyeler, emeklilerin yaşam standartlarını olumlu yönde etkileyecek gibi görünüyor.