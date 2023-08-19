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4A-4B ve 4C'li emeklilere 15.000 TL'lik paket! Halkbank açıkladı, promosyon kampanyası başladı!

Halkbank açıkladı, promosyon kampanyası başladı! 4A-4B ve 4C'li emeklilere 15.000 TL'lik paket!

4A-4B ve 4C'li emeklilere 15.000 TL'lik paket! Halkbank açıkladı, promosyon kampanyası başladı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-08-2023 09:57

Emekli vatandaşlar için Halkbank tarafından sunulan maaş promosyonu ve ihtiyaç kredisi fırsatları büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Geçim sıkıntısı yaşayan emekliler için bu kampanyalar önemli bir destek sağlamayı amaçlıyor. İşte Halkbank'ın emeklilere özel sunmuş olduğu bu fırsatların detayları:

Halkbank Emekli Promosyon Paketi

Halkbank, emekli vatandaşlar için özel olarak hazırladığı maaş promosyonu kampanyasıyla büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu kampanya kapsamında emekli vatandaşlar, hem maaş promosyonu ödemelerini alıyorlar hem de ihtiyaç kredisi fırsatından yararlanabiliyorlar.

Emeklilerin bütçelerine katkı sağlayacak olan bu kampanya, kısa süreli de olsa emekli maaşlarına destek oluyor. Bu kampanyalar aracılığıyla bankalar, emeklilere önemli ödemeler gerçekleştirebiliyorlar. Halkbank da bu çerçevede özel bir emekli promosyon paketi sunarak müşterilerine duyurdu.

Halkbank Emekli Maaş Promosyonu Tarifesi

Halkbank'ın emekli maaş promosyonu kampanyası, emeklilere öncelikle maaş promosyonu ödemeleri yapmaktadır. Emekli vatandaşların ne kadar maaş promosyonu alabileceklerini öğrenmek için emekli maaşlarının tutarına bakılması gerekmektedir. Halkbank'ın belirlediği tarife doğrultusunda ödemeler yapılmaktadır.

Ağustos ayında geçerli olan Halkbank emekli maaş promosyonu tarifesi şu şekildedir:

  • Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 3.000 TL,
  • Emekli maaşı 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL,
  • Emekli maaşı 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL,
  • Emekli maaşı 10.000 TL ve üzerinde olanlara 5.000 TL maaş promosyonu ödemesi yapılmaktadır.

İhtiyaç Kredisi İmkanı

Halkbank, emekli müşterilere ihtiyaç kredisi fırsatı da sunmaktadır. Acil nakit ihtiyaçları olan emekliler, bu kredi imkanı sayesinde gereksinimlerini karşılayabilmektedirler. Halkbank'a başvurularak alınan ihtiyaç kredisi borcu, 36 ay vadeli olarak ödenmektedir. Emekli müşteriler, kredi taksitlerini maaşlarından keserek ödeyebilme imkanına sahiptirler. Ayrıca bu ihtiyaç kredisinde faiz oranlarında indirim uygulanmaktadır.

Halkbank emekli maaş promosyonu paketi kapsamında bir emekli müşteri toplamda 15.000 TL'ye kadar ödeme alabilmektedir. Bu ödemelerin 10.000 TL'si ihtiyaç kredisi olarak verilmektedir ve geri ödeme yapılması gerekmektedir. Kalan 5.000 TL ise maaş promosyonu olarak sunulmakta olup geri ödeme yapılmamaktadır.

Bu özel kampanya ile Halkbank, emekli vatandaşların maddi ihtiyaçlarını karşılayarak yaşamlarına destek sağlamayı hedeflemektedir. Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için Halkbank resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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