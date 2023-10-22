4A, 4B, 4C'li olan emekliler başvuru yaparak 47, 48, 49, 50, 51 yaşlarında emekli oluyor

Emeklilik başvurusu yapmak, çalışma hayatının sonuna doğru önemli bir karardır. Her sigortalı kategorisi için farklı şartlar ve seçenekler bulunmaktadır. Bu nedenle, emeklilik başvurusu yapmadan önce SGK mevzuatını ve şartlarını detaylı bir şekilde incelemek önemlidir.

4A, 4B ve 4C Sigortalıları Kimlerdir?

4A Sigortalıları : 4A sigortalıları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında çalışan ve sigortalı olan kişilerdir. Genellikle işçiler, memurlar, kamu çalışanları 4A kapsamına girer.

4B Sigortalıları : 4B sigortalıları, Bağ-Kur kapsamında çalışanlar olarak bilinir. Bağ-Kur, kendi işini yapanlar, esnaf, çiftçi gibi grupları içerir.

4C Sigortalıları: 4C sigortalıları ise işsizlik sigortası kapsamındadır. İşsizlik maaşı almak isteyen kişiler 4C kategorisine dahil olurlar.

Emeklilik Başvurusu Şartları

Emeklilik başvurusu yapabilmeniz için belirli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu şartlar, yaş haddi, prim gün sayısı ve malulen emeklilik gibi kriterlere göre değişebilir. İşte bu şartlara ilişkin detaylar:

Yaş Haddi Emeklilik

4A Sigortalıları : 4A sigortalıları için emeklilik yaş haddi bulunmaktadır. SGK 2022 mevzuatına göre, 47, 48, 49, 50 ve 51 yaşlarında emeklilik hakkı kazanabilirler.

4B Sigortalıları (Bağ-Kur): Bağ-Kur sigortalıları için yaş haddi, 4A sigortalılarıyla aynıdır. 47 ila 51 yaşları arasında emeklilik başvurusu yapabilirler.

Prim Gün Sayısı

Emeklilik için belirli bir prim gün sayısı gereklidir. 4A, 4B ve 4C sigortalıları için bu süreler farklılık gösterebilir. Örneğin, 4A sigortalıları 3600 gün prim ödemesi yaparak emeklilik başvurusu yapabilirler.

Malulen Emeklilik

Malulen emeklilik, sağlık sorunları nedeniyle çalışma gücünün kaybedilmesi durumunda uygulanır. Özellikle kanser hastalığı gibi ciddi sağlık sorunları yaşayan bireyler malulen emeklilik hakkı kazanabilirler.

İşsizlik Sigortası

İşsizlik maaşı almak isteyen kişiler 4C kategorisine dahil olurlar. Ancak işsizlik sigortası sadece işsizlik durumunda devreye girer ve bu durum emeklilik olarak kabul edilmez.

Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Emeklilik başvurusu yapmak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekebilir:

İlgili SGK müdürlüğünü ziyaret ederek başvuru süreci hakkında bilgi alabilirsiniz. Gerekli belgeleri hazırlayarak başvurunuzu yapmalısınız. Başvurunuz incelendikten sonra yaş haddi, prim gün sayısı ve diğer şartlar göz önüne alınarak emeklilik başvurunuz değerlendirilir. Malulen emeklilik durumunda, sağlık raporları ve tıbbi belgeler de sunmanız gerekebilir.

Emeklilik Maaşı Hesaplamaları

Emeklilik maaşınızı hesaplarken, prim gün sayınız, prime esas kazançlarınız ve emeklilik yaş haddi gibi faktörleri göz önünde bulundurmanız gerekecektir. SGK müdürlüklerinden veya online hesap araçlarından emeklilik maaşı hesaplamanız mümkündür.