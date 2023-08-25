4A 4B 4C'li emeklilere göbek attıran haber! SSK BAĞKUR emekli aylığı olanlara 28 Ağustos'ta 7.650 TL yatıyor

SSK BAĞKUR emekli aylığı olanlara 28 Ağustos'ta 7.650 TL yatıyor! 4A 4B 4C'li emeklilere göbek attıran haber- İNG Bank SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşı alan müşterilerine özel olarak ek finansal destek sunuyor. İşte ayrıntılar:

Maaşınızı ING Bank'a Taşıyarak Nakit Promosyon Kazanın!

ING Bank, emekli aylığı alan müşterilerine özel olarak nakit promosyon fırsatı sunuyor. SGK emekli maaşını ING Bank'a taşıyan müşteriler, maaş tutarına göre değişen ek koşulsuz nakit promosyonlardan faydalanabilecekler.

Nakit Promosyon Kazanma Fırsatları

Maaşını ING Bank'a taşıyan emekli müşterilerine sunulan nakit promosyon fırsatları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

1 aylık toplam gelir/aylık tutarı 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olan emekli müşteriler, 5.100 TL nakit promosyon kazanma fırsatına sahip olacaklar.

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası maaş alan emekliler, 5.950 TL nakit promosyon elde edecekler.

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası maaş alan emekliler ise 7.650 TL nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.

Otomatik Fatura Talimatı ile Ek Nakit Promosyonlar

ING Bank, müşterilere sunduğu bu fırsatlarla emekli aylığı alan kişilere ek finansal destek sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı'na başvuran müşteriler, ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 10.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanma şansına sahip olacaklar.

Maaşınızı Hemen ING Bank'a Taşıyın ve Ayrıcalıklardan Yararlanın!

ING Bank yetkilileri, emekli müşterilere seslenerek, maaşlarını ING Bank'a taşıyarak nakit promosyon fırsatlarından ve sundukları ayrıcalıklardan yararlanmalarını önerdi. Maaşınızı taşımak için e-Devlet Kapısı üzerinden, ING Şubelerine giderek veya Cebimdeki Danışman'la görüntülü görüşerek işlemlerinizi kolayca tamamlayabilirsiniz.