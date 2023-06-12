4A-4B-4C'li emekli bayram edecek! 9200 TL'den fazla emekliye ek ödeme müjdesi verildi!

9200 TL'den fazla emekliye ek ödeme müjdesi verildi! 4A-4B-4C'li emekli bayram edecek- QNB Finansbank'ın düzenlediği emekli maaşı taşıma kampanyası, emekliler arasında büyük bir merak uyandırıyor. Detaylarına göz atın ve 9.200 TL'ye kadar nakit promosyon kazanma fırsatını kaçırmayın. İşte kampanya detayları ve nasıl başvurabileceğiniz. Detaylar gecce.com.tr'de

QNB Finansbank Emekli Maaşı Taşıma Kampanyası ile Büyük İlgi Topluyor

Bankalar arasında emekli maaşı taşıma kampanyaları rekabetin odağı haline geldi. QNB Finansbank'ın düzenlediği kampanya ise emekliler arasında büyük bir merak uyandırdı. Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyan kişilere cazip fırsatlar sunan bu kampanya, emeklilere büyük avantajlar sağlıyor.

Emekli maaşınızı QNB Finansbank'a taşımak isterseniz, çeşitli yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Eğer QNB Finansbank müşterisiyseniz, emekli maaşı taşıma işlemi ve promosyon başvurusu için QNB Finansbank çağrı merkezini 0850 222 11 00 numarasından arayarak cep telefonunuzdan dijital onay verebilir ve işleminizi hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Ayrıca, QNB Finansbank Şubesi'ne gitmeden önce en yakın şube telefonunu arayarak da emekli maaşınızı cep telefonunuzdan dijital onay vererek QNB Finansbank'a taşıyabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, QNB Finansbank İnternet Şubesi veya PTT şubelerinden alacağınız e-devlet şifresiyle, www.turkiye.gov.tr adresine girerek sosyal güvenlik kurumu içerisinden bulunduğunuz kurumu seçerek banka değişikliğinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. QNB Finansbank müşterisi değilseniz, sadece T.C. kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte en yakın QNB Finansbank Şubesi'ne giderek emekli maaşınızı hemen QNB Finansbank'a taşıyabilirsiniz. Ayrıca e-devlet üzerinden veya SGK İl/İlçe Müdürlükleri'ne başvuruda bulunurken, maaşınızın yatırılacağı banka tercihini QNB Finansbank olarak seçersiniz.

Kampanya detaylarına göz attığımızda, emekli müşterilerin QNB Finansbank'a taşıdıkları maaşları karşılığında 8.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabileceklerini görüyoruz. Ayrıca, CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL'ye kadar indirim avantajından da yararlanabilecekler. Toplamda 9.200 TL'ye varan bu emeklilik ödülü, emeklilere maddi destek sağlamakta ve yaşamlarını kolaylaştırır.

Emekli müşteriler ayrıca QNB Finansbank'ın sağladığı bir dizi ayrıcalıkla karşılaşacaklardır. Yurtiçindeki diğer tüm banka ATM'lerinden ayda iki defa ücretsiz para çekme, para yatırma ve bakiye sorgulama işlemleri yapabilme imkanı sunulmaktadır. Böylece emekliler, finansal işlemlerini daha rahat bir şekilde gerçekleştirirler.

Bireysel internet şubesi ve QNB Mobil üzerinden yapılacak EFT saatlerinde ve TL havale işlemlerinde ise emekli müşterilere işlem ücreti muafiyeti sağlanmaktadır. Hafta sonu ve resmi tatil günleri dışında 09:00-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek bu işlemler, emeklilere ekonomik bir avantaj sunar.

QNB Finansbank şubelerinde yapılacak işlemlerde ise emekli müşterilere özel olarak sıra önceliği tanınmaktadır. Bu sayede emekliler, bankacılık işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmektedirler. Ayrıca, emekli müşterilerin faydalanabileceği 0850 222 11 00 numaralı QNB Finansbank Emekli Bankacılığı Hattı da hizmet vermektedir. Bu hat üzerinden emekliler, bankacılık işlemleriyle ilgili her türlü bilgi ve destek hizmetinden yararlanırsınız.