4A, 4B, 4C ve EYT emeklilerini ilgilendiren haber: Resmi gazetede bugün yayınlandı

4A, 4B, 4C ve EYT emeklilerini ilgilendiren haber: Resmi gazetede bugün yayınlandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-12-2023 21:37

Garanti Bankası, Türkiye'deki emeklilere yönelik başlattığı dev kampanya ile milyonlarca emekli vatandaşa ekonomik anlamda nefes aldırmayı hedefliyor. Aralık ayında duyurulan bu özel kampanya, 4A, 4B, 4C ve EYT emeklilerini kapsayarak, henüz promosyon almayanlar, yeni emekli olanlar veya promosyon anlaşmasının süresi dolanlar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Resmi Gazete'de yayınlanan müjdeli karar ile Garanti Bankası, emeklilere özel olarak 20.000 TL'ye kadar geri ödemesiz nakit destek sunuyor. Bu ek ödeme fırsatı, emeklilere maddi anlamda önemli bir destek sağlayarak yaşam standartlarını yükseltiyor. Banka, kampanya kapsamında sadece promosyonlarla değil, aynı zamanda düşük faizli emekli kredisi gibi özel hizmetlerle de dikkat çekiyor. Emeklilere sağlanan düşük faizli kredi desteği, Garanti Bankası'nın dijital bankacılık kolaylığı ile birleşerek müşterilere pratik bir çözüm sunuyor. Emekliler, şubeye gitmeden mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden başvuru yapma imkanına sahipler.

Garanti Bankası'nın emeklilere yönelik bu dev kampanyası, maddi güvencelerini artırmak isteyen emeklilere önemli avantajlar sunuyor. Ek ödeme fırsatı, geri ödemesiz nakit destek ve düşük faizli kredi imkanları, emeklilere finansal güvenlik sağlamanın yanı sıra yaşam kalitelerini artırmalarına da katkıda bulunuyor. Banka, dijital bankacılık kanalları üzerinden hızlı başvuru imkanı sunarak, müşterilerine kolaylık sağlıyor.

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