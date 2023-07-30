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4A 4B 4C memur ve emekli zam takvimi belli oldu! Maaş zamları yeniden değerlendirilecek, resmen açıklandı! Müjde üstüne müjde acil bakın!

Türkiye'de 1 Ağustos'ta başlayacak olan toplu sözleşme görüşmeleri, yaklaşık 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon emekliyi ilgilendiriyor.

4A 4B 4C memur ve emekli zam takvimi belli oldu! Maaş zamları yeniden değerlendirilecek, resmen açıklandı! Müjde üstüne müjde acil bakın!
Yayın Tarihi : 2023-07-30 23:37

Maaş zamları yeniden değerlendirilecek, resmen açıklandı! Müjde üstüne müjde acil bakın! 4A 4B 4C memur ve emekli zam takvimi belli oldu-  Türkiye'de 1 Ağustos'ta başlayacak olan toplu sözleşme görüşmeleri, yaklaşık 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon emekliyi ilgilendiriyor. Bu görüşmeler boyunca memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal hakları belirlenecek.

Sabah Gazetesi'ne göre, toplu sözleşme görüşmeleri 2024 ve 2025 yıllarındaki maaş zammını kapsayacak. Görüşmelerin detayları kamuoyuna duyuruldu ve 1 Ağustos'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da toplantıya katılacak. Sendikalar, görüşmelere ilişkin tekliflerini açıklarken, 15 Ağustos'ta yine Bakan Işıkhan'ın katılacağı bir toplantıda teklifler kamuoyuna duyurulacak. 21 Ağustos'ta yine Bakan Işıkhan'ın katılacağı bir toplantı sonrasında görüşme sonuçları açıklanacak.

4A 4B 4C memur ve emekli zam takvimi belli oldu! Maaş zamları yeniden değerlendirilecek, resmen açıklandı! Müjde üstüne müjde acil bakın!

Toplantı Takvimi:

1 Ağustos: İlk toplantı. Çalışma Bakanı ve sendika başkanları katılıyor. 2-14 Ağustos: Hizmet kollarının tekliflerinin görüşülmesi. 15 Ağustos: Çalışma Bakanı'nın katılımıyla kamunun teklifinin sunulması. 16-20 Ağustos: Müzakerelerin devamı. 21 Ağustos: Müzakerelerin sonuçlanması. 22-29 Ağustos: Hakem kurulu süreci.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu sonrasında gazetecilerle bir araya gelerek, önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalara göre, ekonomi gündemine ilişkin olarak milyonlarca kişiyi ilgilendiren emekli maaş zamları yeniden değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda memurlara, işçilere ve emeklilere bütçe şartlarını zorlayarak en iyi zammı yapmaya çalıştıklarını ve kimseyi enflasyona ezdirmeyecekleri sözünü verdiklerini belirtti. Şu ana kadar da kimseyi enflasyona ezdirmemeye özen gösterdiklerini ifade etti. Ayrıca, yüksek kira fiyatları ile ilgili olarak da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz." diyerek, vatandaşların alım gücünü düşürmemek ve enflasyona ezdirmemek için yapılan zamlara dikkat çekti. Konut sahiplerinin fahiş fiyat artışlarından kaçınması gerektiğini ve piyasanın dengesini bozanların cezalarını çekeceklerini vurguladı.

Emekli maaş zamları konusunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, sene sonu itibarıyla emekli maaşlarının yeniden değerlendirileceğini açıkladı. Bu değerlendirme ile emekli maaşlarının yeniden düzenleneceği ve enflasyona ezdirilmeyeceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerle yaptığı toplantıda, ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaparak emekli maaşlarının yeniden değerlendirileceğini duyurdu. Aynı zamanda fahiş kira fiyatlarına karşı alınacak tedbirler ve piyasanın dengesini bozanlara yönelik cezalar konusunda da önemli mesajlar verdi.

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